Українські футболісти ФК "Шахтар" не змогли дістатися Великої Британії у повному складі делегації. Через збій у системі польські прикордонники не впустили на територію країни автомобілі футбольної команди.

На польському кордоні затримали вісьмох футболістів і тренерський штаб українського футбольного клубу "Шахтар". Команда прямувала до Лондона, щоб 25 листопада зіграти у Лізі Чемпіонів. Втім, вони не змогли дістатися Великої Британії у повному складі делегації. Про це в соцмережі Х написав турецький журналіст Бурхан Джан Терзі.

За даними турецького медійника, через збій у системі польські прикордонники не впустили на територію країни автомобілі, в яких перебували наставник "гірників" Арда Туран, його помічники, а також футболісти.

Що кажуть у "Шахтарі" про затримання

"Група наших футболістів затрималася на кордоні через додаткову перевірку польських прикордонників. Це зайняло більше часу, ніж ми очікували, тому команда вирушила до Лондона без них. Гравці приєдналися до команди трохи пізніше й уже вчора вранці були в розташуванні клубу", — зазначили у пресслужбі Шахтаря на запит сайту "Український футбол".

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Додамо, "Шахтар" зіграє з Фенербахче 25 листопада в п’ятому турі основного етапу Ліги чемпіонів. Матч відбудеться на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Початок — о 22:00 за київським часом.

"Помаранчево-чорні" із чотирма очками посідають 21-ше місце в загальній таблиці турніру. Фенербахче набрав п’ять балів і розташовується на 19-й позиції.

Нагадаємо, Фокус писав, що футболісти донецького "Шахтаря" за шість хвилин перевернули гру в Лондоні та вирвали вольову перемогу 3:1 над грецьким АЕКом у другому турі Ліги чемпіонів.

Також ми писали, що український футболіст донецького "Шахтаря" Артем Бондаренко має приєднатися до саудівського "Аль-Ахлі". За даними ЗМІ, український клуб отримає за півзахисника збірної близько 19 мільйонів євро.