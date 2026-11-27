Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) запретила юниорской сборной Украины выступать с наклейками Free Azov на экипировке. Украинская сторона добивается отмены этого решения.

18 ноября спортсмены юниорской сборной Украины по собственной инициативе наклеили надписи Free Azov на своё снаряжение. Таким образом они стремились привлечь внимание мира к защитникам Украины, которых Россия до сих пор удерживает в плену, сообщает лидер сборной Украины по скелетону Владислав Гераскевич.

Гераскевич: IBSF требует удалить надпись Free Azov

26 ноября украинская команда получила письмо от президента IBSF Гайке Гроссванг, в котором она потребовала немедленно удалить наклейки.

По словам Гераскевича, это письмо стало для команды большой неожиданностью. Больше всего спортсмена удивило то, что федерация признает гуманитарную цель лозунга, но в том же предложении вновь затрагивает тему войны и политики.

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Скелетонист напомнил, что спортсмены уже не впервые используют символику в поддержку украинских военнопленных. Например, боксер Александр Усик дважды появлялся на публике с флагом Free Azovstal Defenders в 2024 году накануне матча-реванша с Тайсоном Фьюри и в 2025 году во время открытой тренировки перед поединком с Даниэлем Дюбуа. Солидарность с защитниками "Азовстали" демонстрировала и национальная футбольная сборная.

В то же время, как отметил Гераскевич, в IBSF почему-то возникли претензии именно к надписи на скелетонах украинских юниоров.

Всеукраинская федерация бобслея и скелетона уже официально ответила международной организации, обосновав законность использования гуманитарного слогана "Free Azov". Гераскевич надеется, что запрет будет отменен.

Напомним, что на Олимпиаде-2026 разразился скандал из-за того, что Международный олимпийский комитет запретил украинскому скелетонисту Владиславу Гераскевичу носить на голове шлем с изображениями убитых россиянами спортсменов из Украины.

Кроме того, сам скелетонист тренировался на Олимпийских играх в шлеме с вбитыми спортсменами, несмотря на запрет МОК.