Міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) заборонила юніорській збірній України виступати з наліпками Free Azov на спорядженні. Українська сторона домагається скасування цього рішення.

18 листопада спортсмени юніорської збірної України з власної ініціативи наклеїли написи Free Azov на своє спорядження. У такий спосіб вони прагнули привернути увагу світу до захисників України, яких Росія й досі утримує в полоні, повідомляє лідер збірної України зі скелетону Владислав Гераскевич.

Гераскевич: IBSF вимагає прибрати напис Free Azov

26 листопада українська команда одержала від президентки IBSF Гайке Гроссванг листа, в якому та зажадала без зволікань зняти наліпки.

За словами Гераскевича, цей лист став для команди великою несподіванкою. Найбільше спортсмена здивувало те, що федерація визнає гуманітарну мету гасла, але в тому ж реченні знову порушує тему війни й політики.

Відео дня

Скелетоніст нагадав, що спортсмени вже не вперше використовують символіку на підтримку українських військовополонених. Наприклад, боксер Олександр Усик двічі виходив на публіку з прапором Free Azovstal Defenders у 2024 році напередодні матчу-реваншу з Тайсоном Ф’юрі та у 2025-му під час відкритого тренування перед поєдинком із Даніелем Дюбуа. Солідарність із захисниками “Азовсталі” демонструвала й національна футбольна команда.

Водночас, зауважив Гераскевич, у IBSF чомусь виникли претензії саме до напису на скелетонах українських юніорів.

Всеукраїнська федерація бобслею та скелетону вже офіційно відповіла міжнародній організації, обґрунтувавши законність використання гуманітарного слогана Free Azov. Гераскевич очікує, що заборону скасують.

Нагадаємо, на Олімпіаді-2026 спалахнув скандал через те, що Міжнароний олімпійський комітет заборонив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу носити на голові шолом із зображеннями вбитих росіянами спортсменів з України.

Також сам скелетоніст тренувався на Олімпійських іграх в шоломі з вбитими спортсменами попри заборону МОК.