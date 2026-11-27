Британский совет по контролю за боксом разрешил Тайсону Фьюри провести бой против Энтони Джошуа. Решение было принято после медицинского обследования, которое стало необходимым из-за заявлений жены боксёра Пэрис о его якобы диагнозе шизофрении.

Теперь подготовка к долгожданному бою может проходить по плану, пишет Sky Sports. Генеральный секретарь Британского совета по контролю за боксом Роберт Смит подтвердил, что Тайсон Фьюри получил разрешение на поединок. По его словам, боксер прошел все необходимые медицинские обследования.

"Фьюри получил разрешение вчера вечером. Все медицинские документы в порядке, проверки пройдены. Промоутеру сообщили об этом сегодня утром", — заявил Смит.

Ранее организация сообщала, что проверит информацию о состоянии здоровья британского боксёра. Согласно правилам совета, если спортсмен не соответствует медицинским требованиям, ему могут отказать в лицензии на проведение боя.

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Почему возникли вопросы относительно допуска Фьюри

Поводом для проверки стали слова супруги боксёра Пэрис Фьюри в документальном фильме Netflix о его жизни. В одной из первоначальных версий фильма она сказала, что после победы над Владимиром Кличко в 2015 году у Тайсона якобы диагностировали шизофрению.

Эта информация поставила под сомнение участие Фьюри в предстоящем поединке с Джошуа. Британский совет по контролю за боксом приступил к расследованию обстоятельств, поскольку имел полномочия не допустить спортсмена к бою в случае медицинских противопоказаний.

Однако впоследствии Перис Фьюри уточнила свои слова и заявила, что у её мужа нет такого диагноза и он никогда его не получал.

"Я вспомнила разговор, который состоялся много лет назад, когда мы обсуждали состояние Тайсона, и употребила слово „шизофреник“. Хотя у него действительно наблюдались некоторые симптомы, связанные с шизофренией, он не страдает этим заболеванием, и ему никогда не ставили такого диагноза", — пояснила она.

Перис также отметила, что вопрос психического здоровья сложен, а подобрать правильные слова, особенно когда речь идет о близком человеке, бывает непросто.

Netflix изменил документальный фильм о боксере

После уточнений со стороны семьи Netflix сообщил, что отредактировал документальный фильм перед его выходом. В компании пояснили, что обновили материал после получения новой информации от семьи относительно официального диагноза Тайсона Фьюри. Сам боксер ранее открыто рассказывал о психологических трудностях, с которыми столкнулся после победы над украинцем Владимиром Кличко в ноябре 2015 года. Тогда Фьюри завоевал чемпионские титулы в супертяжелом весе, однако впоследствии надолго отошел от бокса.

Он говорил о депрессии, тревожности, проблемах с зависимостями и тяжелом периоде в жизни. После почти трехлетнего перерыва британец вернулся на ринг и впоследствии вновь стал чемпионом мира.

Когда состоится бой Фьюри — Джошуа

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа запланирован на 11 декабря 2026 года. Местом проведения станет стадион Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

Противостояние двух британских боксёров уже давно привлекает внимание болельщиков. Его называют "Битвой за Британию": оба спортсмена в своё время владели чемпионскими титулами в супертяжёлом весе, а их очный поединок долгое время оставался одним из самых ожидаемых событий в боксе.

Ранее Фокус сообщал, что вокруг документального фильма о Тайсоне Фьюри разгорелась дискуссия после заявлений его жены о состоянии здоровья боксёра.

Кроме того, мы писали, что бой между Фьюри и Джошуа оказался под угрозой из-за споров о месте его проведения.