Британська рада з контролю за боксом дозволила Тайсону Ф'юрі провести поєдинок проти Ентоні Джошуа. Рішення ухвалили після медичної перевірки, яка стала необхідною через заяви дружини боксера Періс про його нібито діагноз шизофренії.

Тепер підготовка до довгоочікуваного бою може тривати за планом, пише Sky Sports. Генеральний секретар Британської ради з контролю за боксом Роберт Сміт підтвердив, що Тайсон Ф'юрі отримав дозвіл на поєдинок. За його словами, боксер пройшов усі необхідні медичні обстеження.

"Ф'юрі отримав дозвіл учора ввечері. Усі медичні документи актуальні, перевірки пройдені. Промоутера повідомили сьогодні вранці", — заявив Сміт.

Раніше організація повідомляла, що перевірить інформацію про стан здоров'я британського боксера. За правилами ради, якщо спортсмен не відповідає медичним вимогам, йому можуть відмовити в ліцензії на проведення бою.

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Чому виникли питання щодо допуску Ф'юрі

Приводом для перевірки стали слова дружини боксера Періс Ф'юрі в документальному фільмі Netflix про його життя. В одній із початкових версій стрічки вона сказала, що після перемоги над Володимиром Кличком у 2015 році Тайсону нібито діагностували шизофренію.

Ця інформація поставила під питання участь Ф'юрі в майбутньому поєдинку з Джошуа. Британська рада з контролю за боксом почала з'ясовувати обставини, оскільки мала повноваження не допустити спортсмена до бою в разі медичних протипоказань.

Однак згодом Періс Ф'юрі уточнила свої слова та заявила, що чоловік не має такого діагнозу і ніколи його не отримував.

"Я згадала розмову, яка відбулася багато років тому, коли ми обговорювали стан Тайсона, і використала слово "шизофренік". Хоча в нього справді спостерігалися деякі симптоми, пов'язані із шизофренією, він не має цього захворювання, і йому ніколи не ставили такого діагнозу", — пояснила вона.

Періс також зазначила, що питання психічного здоров'я складне, а підібрати правильні слова, особливо коли йдеться про близьку людину, буває непросто.

Netflix змінив документальний фільм про боксера

Після уточнення родини Netflix повідомив, що відредагував документальний фільм перед його виходом. У компанії пояснили, що оновили матеріал після отримання нової інформації від сім'ї щодо офіційного діагнозу Тайсона Ф'юрі. Сам боксер раніше відкрито розповідав про психологічні труднощі, з якими зіткнувся після перемоги над українцем Володимиром Кличком у листопаді 2015 року. Тоді Ф'юрі завоював чемпіонські титули у надважкій вазі, однак згодом надовго відійшов від боксу.

Він говорив про депресію, тривожність, проблеми із залежностями та важкий період у житті. Після майже трирічної перерви британець повернувся на ринг і згодом знову став чемпіоном світу.

Коли відбудеться бій Ф'юрі — Джошуа

Поєдинок між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа запланований на 11 грудня 2026 року. Місцем проведення стане стадіон Principality Stadium у Кардіффі, Уельс.

Протистояння двох британських боксерів давно привертає увагу вболівальників. Його називають "Битвою за Британію": обидва спортсмени свого часу володіли чемпіонськими титулами у надважкій вазі, а їхній очний поєдинок тривалий час залишався однією з найочікуваніших подій у боксі.

Раніше Фокус розповідав, що навколо документального фільму про Тайсона Ф'юрі виникла дискусія після заяв його дружини про стан здоров'я боксера.

Також ми писали, що бій Ф'юрі та Джошуа опинився під загрозою через суперечки щодо місця проведення.