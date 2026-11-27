23-летний украинский гимнаст Илья Ковтун, серебряный призёр летних олимпийских игр 2024 года, который после той Олимпиады сменил спортивное гражданство, уехав в Хорватию, считает, что его бывшие соотечественники стали заложниками политиков в войне РФ против Украины.

Своим мнением на эту тему спортсмен поделился в интервью YouTube-каналу Sportcast by Paola (проект издания Sportske novosti и Олимпийского комитета Хорватии Sportske novosti).

По его словам, он уже почти шесть лет не был в Украине, однако тут осталось его родные люди.

"Моя мама продолжает там жить. Ужасно, что это не заканчивается. И никто не знает, когда это произойдет. Особенно сейчас, зимой, еще хуже, потому что электроэнергии не хватает. Поэтому нет света, нет отопления, ничего нет. Люди сейчас выживают, и никто не знает, когда это закончится и что будет дальше. К сожалению, из-за политики всегда страдают невинные люди, которые больше всего и терпят", — сказал уроженец Черкасс ведущей Паоле Борович, которая является чемпионкой Хорватии в тройном прыжке и прыжках в длину, а также членом сборной Хорватии по легкой атлетике.

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По его словам, после решения сменить спортивное гражданство на хорватское он столкнулся с большой волной критики, а его родным сложно было принять его решение. Но со временем хейт угас, а близкие поддержали выбор спортсмена.

В беседе ведущая также затронула тему допуска российских спортсменов на международные соревнования. Ковтун выступил против того, чтобы она представляли РФ на международном уровне, а также упрекнул их в молчании о войне:

"Учитывая войну и все, что произошло, им не следовало бы разрешать соревноваться. Но мы никак не можем повлиять на решение. Если МОК и другие организации решают, что они могут участвовать, значит, нам придется встретиться с ними на спортивных аренах".

Он считает, что даже если часть из них не поддерживает российский режим, этого недостаточно, если они не выражают свою позицию публично.

Ковтун выступает за Хорватию на международных соревнованиях

"Многие из них не поддерживают войну и режим… Но что мне на это сказать? Не поддерживают, но ничего не говорят. Надо что-то делать", — добавил гость эфира.

Серебряный призер Олимпийских Игр 2024 года в Париже, украинский гимнаст Илья Ковтун подал документы для смены гражданства на хорватское в январе 2025 года. Вместе с Ковтуном получит хорватский паспорт его тренер Ирина Горбачева.

Намерение Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство его тренер Ирина Горбачева подтверждала 4 декабря 2024 года.