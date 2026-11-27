23-річний український гімнаст Ілля Ковтун, срібний призер літніх Олімпійських ігор 2024 року, який після тієї Олімпіади змінив спортивне громадянство, виїхавши до Хорватії, вважає, що його колишні співвітчизники стали заручниками політиків у війні РФ проти України.

Свою думку з цього приводу спортсмен висловив у інтерв’ю YouTube-каналу Sportcast by Paola (проект видання Sportske novosti та Олімпійського комітету Хорватії Sportske novosti).

За його словами, він уже майже шість років не був в Україні, проте тут залишилися його рідні.

"Моя мама й досі живе там. Жахливо, що це не закінчується. І ніхто не знає, коли це станеться. Особливо зараз, взимку, ще гірше, бо не вистачає електроенергії. Тому немає світла, немає опалення, нічого немає. Люди зараз виживають, і ніхто не знає, коли це закінчиться і що буде далі. На жаль, через політику завжди страждають невинні люди, які найбільше й терплять", — сказав уродженець Черкас ведучій Паолі Борович, яка є чемпіонкою Хорватії у потрійному стрибку та стрибках у довжину, а також членом збірної Хорватії з легкої атлетики.

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За його словами, після рішення змінити спортивне громадянство на хорватське він зіткнувся з великою хвилею критики, а його рідним було важко змиритися з його рішенням. Але з часом критика вщухла, а близькі підтримали вибір спортсмена.

Під час бесіди ведуча також торкнулася теми допуску російських спортсменів до міжнародних змагань. Ковтун виступив проти того, щоб вони представляли РФ на міжнародному рівні, а також дорікнув їм за мовчання щодо війни:

"З огляду на війну та все, що сталося, їм не слід було б дозволяти брати участь у змаганнях. Але ми ніяк не можемо вплинути на це рішення. Якщо МОК та інші організації вирішують, що вони можуть брати участь, то нам доведеться зустрітися з ними на спортивних аренах".

Він вважає, що навіть якщо частина з них не підтримує російський режим, цього недостатньо, якщо вони не висловлюють свою позицію публічно.

Ковтун виступає за Хорватію на міжнародних змаганнях

"Багато хто з них не підтримує війну та режим… Але що я можу на це сказати? Не підтримують, але нічого не кажуть. Треба щось робити", — додав гість ефіру.

Срібний призер Олімпійських ігор 2024 року в Парижі, український гімнаст Ілля Ковтун, подав документи на зміну громадянства на хорватське в січні 2025 року. Разом із Ковтуном хорватський паспорт отримає його тренерка Ірина Горбачова.

Намір Іллі Ковтуна змінити спортивне громадянство підтвердила його тренерка Ірина Горбачова 4 грудня 2024 року.