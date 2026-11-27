Бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий резко отреагировал на заявления Михаила Мудрика о допинге во время пребывания в национальной команде. Экс-футболист подчеркнул, что в сборной используют фармакологические препараты, но не запрещенные.

На своём YouTube-канале Федецкий отметил, что во время выступлений за сборную никто не предлагал игрокам запрещённых препаратов. Бывший защитник также призвал вингера прекратить публичные споры и сосредоточиться на тренировках и футбольной карьере.

Что Федецкий сказал о допинге в сборной Украины

Федецкий пояснил, что фармакология является обычной частью профессионального спорта. По его словам, соответствующие средства использовались и в клубах, за которые он выступал, в частности в "Карпатах" и "Днепре".

В то же время бывший защитник подчеркнул, что речь идет не о запрещенных веществах.

"Что-то запрещенное — такого не было априори. И за всё время в сборной, сколько я там был — это где-то 53 матча, 4–5 лет своей карьеры я провёл в сборной. Да, была фармакология, но чтобы там предлагали что-то запрещенное?" — заявил Федецкий.

Видео дня

Он также вспомнил, как во время пребывания команды в Германии к футболистам приходили допинг-офицеры. По словам бывшего игрока, проверки проводились ранним утром, а футболисты сдавали пробы крови и мочи.

Федецкий утверждает, что во время его выступлений за сборную игрокам не предлагали запрещенных препаратов. Он также подверг сомнению слова Мудрика о недостаточной системе безопасности в национальной команде.

"Миша, ты немного… Не знаю, что там у тебя с головой за это время произошло. Какая охрана в сборной? Лучше сосредоточься на футболе. Работай и доказывай", — сказал экс-защитник.

Федецкий призвал Мудрика не создавать публичных конфликтов

Отдельно Федецкий прокомментировал вынужденное отсутствие Мудрика на футбольном поле. Он отметил, что время, которое футболист пропустил из-за допингового дела, уже не вернуть, поэтому сейчас ему стоит сосредоточиться на работе.

"Я просто советовал Мише меньше заниматься этим „бла-бла-бла“, полностью сосредоточиться на футболе и работать. Это время уже упущено, его не вернёшь. А как всё произошло — не стоит в этом копаться", — пояснил бывший игрок сборной.

Кроме того, Федецкий не согласился с тем, что возвращение Мудрика в национальную команду само по себе может существенно изменить результаты сборной. Он напомнил, что футбол — командная игра, в которой результат зависит не от одного футболиста.

"И его в сборную ждут, словно какого-то мессию: вот сейчас Мудрик вернётся в сборную — и всё, Украина будет всех побеждать. Но подождите. Это не теннис, это не бильярд, не какие-то там ещё виды спорта. Футбол — это командная игра", — отметил Федецкий.

Он добавил, что не стоит делать возвращение одного игрока главным условием успеха национальной сборной.

Что Мудрик ранее заявил о допинговом скандале

Скандал вокруг Мудрика обострился после его интервью Дмитрию Гордону. Футболист рассказал, что в его организме обнаружили мельдоний, и предположил, что запрещенное вещество могло попасть туда во время пребывания в Украине.

Ранее Фокус сообщал, что, помимо Артема Федецкого, на заявления Михаила Мудрика отреагировал и Андрей Шевченко, который потребовал от футболиста доказательств.

Напомним, что в сентябре 25-летний футболист украинской сборной Михаил Мудрик официально стал игроком "Тоттенхэма". Теперь украинец будет выступать за лондонский футбольный клуб в сезоне 2026/27 на правах аренды.