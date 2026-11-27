Колишній захисник збірної України Артем Федецький жорстко відреагував на заяви Михайла Мудрика про допінг під час перебування в національній команді. Ексфутболіст наголосив, що у збірній використовують фармакологію, але не заборонену.

На своєму YouTube-каналі Федецький зазначив, що під час виступів за збірну ніхто не пропонував гравцям заборонених препаратів. Колишній захисник також закликав вінгера припинити публічні суперечки та зосередитися на тренуваннях і футбольній кар’єрі.

Що Федецький сказав про допінг у збірній України

Федецький пояснив, що фармакологія є звичайною частиною професійного спорту. За його словами, відповідні засоби використовували і в клубах, за які він виступав, зокрема в "Карпатах" і "Дніпрі".

Водночас ексзахисник наголосив, що йдеться не про заборонені речовини.

"Щось заборонене — такого не було апріорі. І за весь час у збірній, скільки я там був — це десь 53 матчі, 4–5 років своєї кар'єри я був у збірній. Так, була фармакологія, але щоб там пропонували щось заборонене?" — заявив Федецький.

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Він також пригадав, як під час перебування команди в Німеччині до футболістів приходили допінг-офіцери. За словами колишнього гравця, перевірки проводили рано-вранці, а футболісти здавали проби крові та сечі.

Федецький стверджує, що під час його виступів за збірну заборонених препаратів гравцям не пропонували. Він також поставив під сумнів слова Мудрика про недостатню систему безпеки в національній команді.

"Міша, ти трошки… Не знаю, що там у тебе з кукухою за цей час сталося. Яка охорона в збірній? Краще сконцентруйся на футболі. Працюй і доводь", — сказав ексзахисник.

Федецький закликав Мудрика не створювати публічних конфліктів

Окремо Федецький прокоментував вимушену відсутність Мудрика на футбольному полі. Він зазначив, що час, який футболіст пропустив через допінгову справу, вже не повернути, тому зараз йому варто зосередитися на роботі.

"Я просто радив Міші менше займатися цим "бла-бла-бла", повністю зосередитися на футболі й працювати. Той час уже втрачено, його не повернеш. А як усе сталося — не варто в цьому копатися", — пояснив колишній гравець збірної.

Також Федецький не погодився з тим, що повернення Мудрика до національної команди саме по собі може суттєво змінити результати збірної. Він нагадав, що футбол — командна гра, у якій результат залежить не від одного футболіста.

"І його в збірну чекають, ніби якогось месію: от зараз повернеться Мудрик в збірну — і все, Україна буде всіх перемагати. Та почекайте. Це не теніс, це не більярд, не якісь там ще види спорту. Футбол — це колективна гра", — зазначив Федецький.

Він додав, що не варто робити повернення одного гравця головною умовою успіху національної команди.

Що Мудрик раніше заявив про допінговий скандал

Скандал навколо Мудрика загострився після його інтерв’ю Дмитру Гордону. Футболіст розповів, що в його організмі виявили мельдоній, і припустив, що заборонена речовина могла потрапити туди під час перебування в Україні.

Раніше Фокус писав, що окрім Артема Федецького на заяви Михайла Мудрика відреагував і Андрій Шевченко, який зажадав від футболіста доказів.

Нагадаємо, у вересні 25-річний футболіст української збірної Михайло Мудрик офіційно став гравцем "Тоттенгема". Тепер українець виступатиме за лондонський футбольний клуб у сезоні-2026/27 на правах оренди.