Самокатчик нарушил ход игры между командами из Варшавы и Сталевой Воли. Инцидент произошел в ходе дополнительного времени.

Матч 18-тура Второй лиги Польши между "Сталью" и дублем "Легии" был прерван неизвестным фанатом, выехавшим на поле на электросамокате. Об этом сообщает TVP Sport.

В первую минуту дополнительного времени на поле стадиона выехал неизвестный, сделав круг возле опешивших игроков и судье пришлось остановить игру.

Через несколько секунд после появления мужчины на поле правоохранители, следящие за порядком на поле, попытались поймать хулигана, однако тот быстро укатил.

Издание Stalowemiasto.pl пишет, что нарушителя на скутере все же удалось поймать, однако не приведя подробностей.

В то же время издание Zero.pl отмечает, что ранее футбольные хулиганы просто выбегали на поле, не использовав для этого электросамокаты. Новый тренд в польских медиа назвали "kukiriniarz", которым в стране обозначают пользователей электротранспорта, особенно бренда KuKirin, которые замечены в агрессивной езде.

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К слову, столичная команда "Легия" ІІ проиграла в гостях 3:2, сначала ведя со счетом 2:0.

Напомним, в Бразилии супружеская пара, болеющая за разные клубы, устроила жаркую перепалку прямо во время встречи их команд. При этом сын супругов был одет в футболку в цветах сразу двух соперничающих клубов — "Флуминенсе" и "Васко да Гама".

Также Фокус писал, что центральный защитник туринского "Ювентуса" получил травму во время товарищеского матча от болельщика своей же команды, который выбежал на поле, поскользнулся и совершил подкат итальянцу.