Сборная Украины заняла 18-е место в индивидуальной смешанной эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти, что стало одним из худших результатов в истории. Биатлонистка Александра Меркушина отметила, что неудовлетворительный итог гонки стал результатом конфликта с главным тренером женской команды.

Главный тренер женской биатлонной команды Оксана Хвостенко якобы позволяет себе неприятные высказывания в адрес спортсменки и её семьи. Об этом "Суспильне Спорт" рассказала 21-летняя чемпионка Украины по биатлону Александра Меркушина.

По её словам, главные тренеры пытаются запугать спортсменку, принизить значение её спортивных результатов и унизить её семью.

Биатлонистка утверждает, что с подобным отношением ей приходится сталкиваться с юных лет.

"Каждый главный тренер считает нужным какими-то манипуляциями задеть меня перед стартом, постоянно пытаются сломить меня морально", — заявила биатлонистка, добавив, что у неё уже не хватает терпения постоянно бороться за то, чтобы просто чувствовать себя комфортно в команде.

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Кроме того, Меркушина подчеркнула, что сейчас ей приходится работать в нездоровой атмосфере.

"Я просто хочу работать, бегать, добиваться результатов, а не участвовать в каких-то драмах, бороться за каждое место в команде", — эмоционально высказалась спортсменка.

На момент публикации материала главный тренер женской сборной Оксана Хвостенко конфликт не комментировала .

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