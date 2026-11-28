Збірна України посіла 18-те місце в одиночній змішаній естафеті на етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті, що стало одним з найгірших результатів в історії. Біатлоністка Олександра Меркушина зауважила, що незадовільний підсумок гонки став результатом конфлікту з головною тренеркою жіночої команди.

Головна тренерка жіночої команди з біатлону Оксана Хвостенко нібито дозволяє собі неприємні висловлювання в бік спортсменки та її родини. Про це "Суспільне Спорт" розповіла 21-річна чемпіонка України з біатлону Олександра Меркушина.

За її словами, головні тренери намагаються зацькувати спортсменку, знецінити спортивні результати та принизити її родину.

Біатлоністка стверджує, що подібне ставлення супроводжує її з юного віку.

"Кожен головний тренер вважає за потрібне якимись маніпуляціями зачепити мене перед стартом, постійно хочуть морально мене зламати", — заявила біатлоністка, додавши, що у неї вже не вистачає терпіння постійно боротися, аби просто почуватися комфортно у команді.

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Також Меркушина наголосила, що зараз їй доводиться працювати у нездоровій атмосфері.

"Я просто хочу працювати, бігати, досягати своїх результатів, а не брати участь в якихось драмах, виборювати кожне місце у команді", — емоційно висловилася спортсменка.

На момент виходу матеріалу головна тренерка жіночої збірної Оксана Хвостенко конфлікт не коментувала.

Раніше Фокус писав про біатлоніста Андрія Дериземлю, який долучився до ЗСУ. За свою кар'єру уродженець Сумщини двічі здобував золото на Чемпіонатах Європи, а також був призером Чемпіонатів світу.

Нагадаємо, гімнаст, срібний призер літніх Олімпійських ігор 2024 року Ілля Ковтун, який виїхав до Хорватії, вважає, що українці стали заручниками політиків у війні РФ проти України.