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Главная » Стиль жизни » Технологии » Японские ученые научились стирать плохие воспоминания

Японские ученые научились стирать плохие воспоминания

Японские ученые научились стирать плохие воспоминания
Фото: gbtimes.com

Исследования пока проводились только на мышах

31.01.17 145
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Ученые из Японии нашли способ стирать плохие воспоминания с помощью лазера. Об исследовании они рассказывают в статье в журнале Science, передает Газета.ru.

Исследование проводилось на мышах. Сначала команда связала в восприятии мыши боль с определенным вкусом. Каждый раз, когда мышь пила раствор сахарина, она получала инъекцию хлорида лития, вызывавшего тошноту. Потом мышь приучили к тому, что за определенным звуком следует удар тока. Слыша звук, мышь замирала. А затем ученые проигрывали тот же звук, когда мышь начинала пить сладкую воду. В результате мышь стала автоматически замирать, как только начинала пить.

Следующим этапом эксперимента стало рассоединение воспоминаний. Для этого ученые использовали оптогенетику – технику, при которой свет используется для того, чтобы активировать и деактивировать определенные области мозга. Включая и отключая с помощью лазера определенные нейроны, ученые добились того, что мышь больше не замирала, притрагиваясь к воде. Тем не менее, она продолжала делать это, когда слышала звук.

Исследователи отмечают, что полученные результаты имеют значение для лечения пациентов с постравматическим расстройством: они демонстрируют возможность разорвать связь между травмирующим переживанием и триггером – событием, которое вновь и вновь заставляет это переживание всплывать в памяти.

 

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