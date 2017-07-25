Facebook собрался выпустить умную колонку

Компания "Facebook " собирается представить собственную умную колонку, выход которой запланирован на начало 2018 года.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Patently Apple.
Ключевой особенностью нового устройства, разработанного подразделением Building 8, станет 15-дюймовая OLED-панель, изготовленная компанией LG Displays.
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Управление большинством функций будет осуществляться посредством данного экрана, в то время как другие умные колонки обычно полагаются на голосовой ввод.
Устройство будет заключено в корпус из магниево-алюминиевого сплава. Компания уже заказала производство ограниченной партии на заводе Pegatron Technology в Китае.
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