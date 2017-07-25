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Главная » Стиль жизни » Технологии » Facebook собрался выпустить умную колонку

Facebook собрался выпустить умную колонку

Facebook собрался выпустить умную колонку
Фото: Reuters

Устройство будет заключено в корпус из магниево-алюминиевого сплава

25.07.17 64
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Компания "Facebook " собирается представить собственную умную колонку, выход которой запланирован на начало 2018 года.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Patently Apple.

Ключевой особенностью нового устройства, разработанного подразделением Building 8, станет 15-дюймовая OLED-панель, изготовленная компанией LG Displays.

Управление большинством функций будет осуществляться посредством данного экрана, в то время как другие умные колонки обычно полагаются на голосовой ввод.

Устройство будет заключено в корпус из магниево-алюминиевого сплава. Компания уже заказала производство ограниченной партии на заводе Pegatron Technology в Китае.

Напомним, Microsoft решила все же не убивать графический редактор Paint.

 

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