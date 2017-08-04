Facebook активировал функцию проверки подлинности новостей

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Одной из наших основных задач является поддержка информированного сообщества на Facebook. Это означает, что мы помогаем людям обменяться мнениями о последних новостях и обновлениях. В то же время, это означает, что мы хотим дать им возможность получить более полную картину происходящего", - говорится в сообщении.

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Так, в публикациях, которыми делятся пользователи, появятся функция "Статьи по теме", которая будет помогать отличать фейковые новости от настоящих. В компании подчеркнули, что для проверки новостей будут использовать обновленную систему и отправлять результаты фактчекерам.

Новая функция будет доступна пользователям Facebook в США, Франции, Нидерландах и Германии.

Напомним, Facebook разрабатывает устройство для видеочатов.