Facebook представил новую видеоплатформу

Команда Facebook представила новую платформу для видео Watch, которая заменит текущий видеораздел в соцсети и будет наполнена эксклюзивным контентом телевизионного уровня.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на блог компании.
Платформа Watch будет доступна на персональных компьютерах, мобильных устройствах и телевизорах (приложения для Apple TV, Amazon Fire TV и Samsung Smart TV).
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По замыслу, на Watch будут выложены видеопрограммы, многие из которых произведены на деньги Facebook, а также проекты от сторонних телекомпаний и производителей видео.
Платформа будет учитывать интересы пользователя и в первую очередь предлагать контент, который должен быть ему наиболее интересен.
Напомним, Facebook подал патент на модульный смартфон.