Ford может стать следующим фигурантом дизельгейта

Немецкие ведомства подозревают автопроизводителя Ford в применении незаконных систем, которые скрывают реальные показатели выбросов в атмосферу во время теста авто.
Об этом в своем материале пишет немецкое издание Wirtschaftswoche, передает DW.
Федеральное министерство транспорта обратилось к Федеральному ведомству автомобильного надзора для проведения проверок модели Ford Mondeo на предмет фальсификации показателей выхлопов в режиме проверки.
Глава немецкого подразделения Ford Гуннар Херрманн заявил в комментарии Wirtschaftswoche, что его компания "не мошенничала, не обманывала".
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Porsche может ждать судьба Volkswagen
Напомним, в 2015 году разгорелся так называемый "выхлопной скандал" вокруг сокрытия программным обеспечением в машинах автогиганта Volkswagen реальных показателей выхлопов. Volkswagen был вынужден отозвать сотни тысяч автомобилей для их переоборудования. Впоследствии выяснилось, что манипулятивное ПО в своих авто использовала и ряд других, прежде всего немецких, автопроизводителей.