Искусственный интеллект гораздо опаснее Северной Кореи, – Илон Маск

Искусственный интеллект представляет большую угрозу для человечества, чем война с обладающей ядерным оружием Северной Кореей. Об этом сообщил в Twitter изобретатель и генеральный директор компании Space X Илон Маск.

"Если вас не беспокоит безопасность искусственного интеллекта, вам следует обеспокоиться. Риск намного больший, чем от Северной Кореи", – написал миллиардер.

Он также разместил постер с надписью "в конце машины победят".

"Все (автомобили, самолеты, еда, наркотики и т.д.), что представляет какую-либо опасность для общества, регулируется. С искусственным интеллектом должно быть так же", – отметил Маск.

If you're not concerned about AI safety, you should be. Vastly more risk than North Korea. pic.twitter.com/2z0tiid0lc — Elon Musk (@elonmusk) 12 августа 2017 г.

Nobody likes being regulated, but everything (cars, planes, food, drugs, etc) that's a danger to the public is regulated. AI should be too. — Elon Musk (@elonmusk) 12 августа 2017 г.

Напомним, в июле генеральный директор Tesla и основатель SpaceX Илон Маск заявил, что искусственный интеллект является самым большим риском для цивилизации, и призвал правительства быстро и решительно вмешаться и контролировать развитие технологий.

Маск изложил гипотетическую ситуацию, в которой искусственный интеллект мог накапливать инвестиции в оборонную промышленность, используя взломы и дезинформацию, чтобы вызвать войну.

Ранее сообщалось, что группа ученых из Калифорнийского университета в Беркли пришла к выводу, что работа систем искусственного интеллекта улучшится, если их лишить уверенности в своих действиях. Алгоритмы должны не только уметь выполнять требуемое задание, но и принимать во внимание попытки человека вмешаться в них.