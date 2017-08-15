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Главная » Стиль жизни » Технологии » Инфографика Административный автомат. Сколько может сэкономить менеджерский искусственный интеллект
<span class="label red">Инфографика</span> Административный автомат. Сколько может сэкономить менеджерский искусственный интеллект
Фото: открытые источники

Инфографика Административный автомат. Сколько может сэкономить менеджерский искусственный интеллект

Передача административных функций компьютерам позволит сэкономить значительные средства за счёт сокращения численности персонала

Елизавета Букреева, Евгений Гордейчик - 15.08.17 186
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У многих людей идея о том, что решения об управлении государством или бизнесом будут принимать бездушные компьютеры, ассоциируется с антиутопиями о тоталитарном будущем под властью роботов. Однако есть и сторонники так называемого алгоритмического регулирования — передачи части менеджерских решений искусственному интеллекту. Они уверяют, что люди должны сосредоточиться лишь на создании "правил игры". А с контролем над их выполнением электронный мозг справится лучше, чем человек. К примеру, в развитых странах уже сейчас распространены сервисы страховых компаний, которые по передаваемым смартфоном данным оценивают поведение водителей на дороге и либо поощряют их более низкой ценой страховки, либо наказывают за неаккуратное вождение повышением её стоимости. В ближайшие годы областей, где поведение человека оценивает компьютер, может стать гораздо больше.

Вопрос о том, насколько передача административных функций компьютерам соответствует принципам демократии, всё ещё открыт. Однако, как подсчитали эксперты Всемирного экономического форума, распространение алгоритмического регулирования позволит сэкономить существенные средства, которые можно пустить на более полезные цели, чем выплата зарплаты армии офисных сотрудников.

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