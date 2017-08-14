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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео SpaceX успешно запустила Falcon 9 и посадила первую ступень ракеты

Видео SpaceX успешно запустила Falcon 9 и посадила первую ступень ракеты

<span class="label red">Видео</span> SpaceX успешно запустила Falcon 9 и посадила первую ступень ракеты
Грузовой корабль Dragon / Фото: SpaceX

16 августа грузовик Dragon должен стыковаться с МКС

14.08.17 418
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Сегодня в 19:31 по Киеву с мыса Канаверал в США компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту грузовой космический корабль Dragon. Первая ступень ракеты успешно приземлилась.

Как сообщает SpaceX в Twitter, космический "грузовик" вышел на хорошую орбиту. 16 августа он должен стыковаться с МКС.

 

На грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе. На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами. 

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