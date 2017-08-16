Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

Видео Космический грузовик Dragon прибыл на МКС

<span class="label red">Видео</span> Космический грузовик Dragon прибыл на МКС
Фото: spacex.com

В герметичном отсеке корабля на станцию доставили 1652 кг груза

16.08.17 459
100

Грузовой космический корабль Dragon прибыл на Международную космическую станцию и успешно осуществил стыковку. Об этом сообщает NASA.

14 августа в 19:31 по киевском времени у с мыса Канаверал компания SpaceX запустила многоразовую ракету Falcon 9, которая вывела на орбиту Dragon. Это уже двенадцатый запуск "грузовика" в рамках программы снабжения МКС по контракту Commercial Resupply Services (CRS) с космическим ведомством США.

В герметичном отсеке доставили 1652 кг груза. Среди прочего там будет оборудование для станции, продукты и вещи для экипажа, а также материалы для исследований. Кроме того, как сообщал канал CNN, на грузовике доставят суперкомпьютер Spaceborne Computer от Hewlett Packard Enterprise. Он может стать самым мощным, который когда-либо работал в космосе.

На борту станции корабль проведет примерно месяц. На Землю он вернется с результатами экспериментов и отработанными материалами. Миссия CRS-12 станет последней, где используют космический корабль Dragon первого поколения. В дальнейшем миссии хотят выполнять с помощью восстановленных капсул космического аппарата. А потом – со вторым поколением грузового корабля.

Разработанный компанией SpaceX космический корабль Dragon является единственным в мире космическим "грузовиком", который может вернуться с МКС обратно на Землю. Он может доставить на борт станции полезную нагрузку массой до 3310 кг, а обратно вернуться с 2500 кг грузов. Первый запуск корабля совершили в 2010 году, с тех пор SpaceX провела еще 13 запусков, 12 из которых были успешными.

Аварией завершился девятый полет корабля Dragon: ракета-носитель Falcon 9 разрушилась через 2,5 минуты после запуска. В самой SpaceX причиной неудачи назвали избыточное давление в баке с окислителем верхней ступени ракеты.

Ракета-носитель Falcon 9 входит в число наиболее экономичных ракет в мире. Сейчас стоимость запуска оценивается в $62 млн. Цена может опуститься еще ниже в связи с реализацией концепции возвращения первой ступени.

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
NASA показало, как выглядит разорванная галактика‍NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недельSpaceX успешно запустила Falcon 9 и посадила первую ступень ракеты

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Справиться с п...цом. Линор Горалик о психопатии Путина, другой России и сильной Украине 33659
  2. Города и люди. Рейтинг комфортности украинских городов 7551
  3. Уйти, чтобы вернуться. Илья Пономарёв об инвестициях в Украину и подпольной борьбе с Путиным 4982
  4. Доктор говорит. Как в Украине врачу стать успешным, а пациенту выжить 7237
  5. Роман с Херсоном. Как город стал последним рубежом обитаемого мира 3966
  6. Украина для норвежцев была страной бабушек, выпивших мужиков и медведей, — Арве Хансен 5468
  7. Принять других. Как создать инклюзивный класс в обычной школе 2545
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 3292 / 3613
  2. Пранкеры пообщались с гендиром "Южмаша" по ракетному скандалу 3040 / 3395
  3. NASA разрабатывает ракету, способную долететь до Марса за несколько недель 2841 / 3184
  4. Берлин не нуждается в дискуссиях о Крыме - глава МИД ФРГ 2570 / 2834
  5. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 2008 / 2284
  6. Во внешнеторговом балансе Украины образовался дефицит в $98,6 млн 1942 / 2161
  7. Год на "тройку". Почему НАПК так и не стало грозой чиновников 1850 / 2014
  1. В Киеве незаконно возводят 62 жилых дома 27 / 3613
  2. Виноваты мы все, потому что это мы выбирали президента и депутатов, — Семён Глузман 23 / 3092
  3. Теория большого поражения. Как профессор из Кембриджа искала лекарство от стагнации 16 / 2044
  4. Двигатель регресса. Южмаш против The New York Times 14 / 1903
  5. Каменный зоопарк. Что означают рисунки на еврейских кладбищах 12 / 6738
  6. Судьба чебурека. Легенды и мифы древнего фастфуда 10 / 2284
  7. В Сент-Луисе начался шахматный турнир с Гарри Каспаровым 8 / 142
https://www.dobovo.com/ru/
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.