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Главная » Стиль жизни » Технологии » В Австралии уже занимают очередь за iPhone 8

В Австралии уже занимают очередь за iPhone 8

В Австралии уже занимают очередь за iPhone 8

Презентация нового смартфона состоится сегодня, 12 сентября

12.09.17 319
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Австралийский журналист Люк Хоупвел опубликовал в "Твиттере" фотографию первого покупателя, ожидающего появления новых iPhone в магазине Apple в Сиднее.

"За два дня до анонса гаджета мужчина разбил лагерь перед Sydney Apple Store", — написал Хоупвел. 

Отметим, в Сети также есть снимки людей, которые заняли очередь перед магазином еще раньше — 8 сентября.

Напомним, презентация iPhone 8 состоится сегодня, 12 сентября в Театре имени Стива Джобса. Мероприятие пройдет на территории нового кампуса Apple. Ожидается, что Apple будут представлены смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, а также новый флагман iPhone 8.

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