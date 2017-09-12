В Австралии уже занимают очередь за iPhone 8

Австралийский журналист Люк Хоупвел опубликовал в "Твиттере" фотографию первого покупателя, ожидающего появления новых iPhone в магазине Apple в Сиднее.
"За два дня до анонса гаджета мужчина разбил лагерь перед Sydney Apple Store", — написал Хоупвел.
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Отметим, в Сети также есть снимки людей, которые заняли очередь перед магазином еще раньше — 8 сентября.
Напомним, презентация iPhone 8 состоится сегодня, 12 сентября в Театре имени Стива Джобса. Мероприятие пройдет на территории нового кампуса Apple. Ожидается, что Apple будут представлены смартфоны iPhone 7s и 7s Plus, а также новый флагман iPhone 8.