Американский космический грузовик Dragon, покинувший МКС, успешно приводнился в Тихом океане. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте компании SpaceX, которой принадлежит аппарат.

"Подтверждено благополучное приводнение грузовика Dragon, завершающего свою 12 миссию по полету на МКС и обратно", – говорится в сообщении.

По данным NASA, грузовой корабль доставил на Международную космическую станцию ​​2,9 тонны груза. Он покинул МКС 17 сентября около 12:00 по Киеву. Корабль должен вернуть на Землю около 1,7 тонны груза, включая научные образцы в рамках исследований, проведенных на борту орбитальной лаборатории.

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Dragon является на сегодня единственным грузовым космическим кораблем, который способен доставлять грузы с орбитальной станции на Землю.

Корабль был запущен 14 августа на ракете Falcon 9 компании SpaceX со стартовой площадки Космического центра Кеннеди во Флориде с двенадцатого миссией по контракту с NASA. Dragon прибыл на МКС 16 августа.