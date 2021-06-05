Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС (видео)

Корабль доставил на станцию более трех тонн груза, в том числе и новые солнечные батареи.

Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX (США) совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией.

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Об этом сообщает в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.

По информации NASA, стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС произошла в 05:08 по времени Восточного побережья США.

Грузовой корабль доставил на станцию 3,3 тонны различного груза: продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.

Кроме того, в негерметичном отсеке корабль привез на станцию две солнечные панели IROSA, которые после их установки на станции позволят генерировать больше электроэнергии.

[ + – ] Стыковка Dragon с МКС

Ранее сообщалось, что агентство NASA отправит на Международную космическую станцию сотню мальков кальмаров и пять тысяч микроскопических животных. Ученые хотят понять, как именно они воспримут космический полет.

Также мы писали, что обломок космического мусора повредил МКС – роботизированную руку Canadarm2.

Фокус сообщал, что первый коммерческий полет на станцию МКС может состояться менее чем через год.