Dragon компании SpaceX успешно состыковался с МКС (видео)
Корабль доставил на станцию более трех тонн груза, в том числе и новые солнечные батареи.
Грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX (США) совершил успешную автономную стыковку с Международной космической станцией.
Об этом сообщает в Twitter Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства.
По информации NASA, стыковка к модулю Harmony американского сегмента МКС произошла в 05:08 по времени Восточного побережья США.
Грузовой корабль доставил на станцию 3,3 тонны различного груза: продовольствия, оборудования и материалов для проведения научных экспериментов.
Кроме того, в негерметичном отсеке корабль привез на станцию две солнечные панели IROSA, которые после их установки на станции позволят генерировать больше электроэнергии.
Ранее сообщалось, что агентство NASA отправит на Международную космическую станцию сотню мальков кальмаров и пять тысяч микроскопических животных. Ученые хотят понять, как именно они воспримут космический полет.
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Фокус сообщал, что первый коммерческий полет на станцию МКС может состояться менее чем через год.