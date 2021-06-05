Dragon компании SpaceX успішно зістикувався з МКС (видео)
Корабель доставив на станцію понад три тони вантажу, в тому числі нові сонячні батареї.
Вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX (США) здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією.
Про це повідомляє в Twitter Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору.
За інформацією NASA, стикування до модуля Harmony американського сегмента МКС сталася о 5:08 за часом Східного узбережжя США.
Вантажний корабель доставив на станцію 3,3 тони різного вантажу: продовольства, обладнання та матеріалів для проведення наукових експериментів.
Крім того, в негерметичному відсіку корабель привіз на станцію дві сонячні панелі IROSA, які після їх установки на станції дозволять генерувати більше електроенергії.
Раніше повідомлялося, що агентство NASA відправить на Міжнародну космічну станцію сотню мальків кальмарів і п'ять тисяч мікроскопічних тварин. Вчені хочуть зрозуміти, як саме вони перенесуть космічний політ.
Також ми писали, що уламок космічного сміття пошкодив МКС — роботизовану руку Canadarm2.
Фокус повідомляв, що перший комерційний політ на станцію МКС може відбутися менш ніж через рік.