Dragon компании SpaceX успішно зістикувався з МКС (видео)

Корабель доставив на станцію понад три тони вантажу, в тому числі нові сонячні батареї.

Вантажний космічний корабель Dragon компанії SpaceX (США) здійснив успішне автономне стикування з Міжнародною космічною станцією.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Про це повідомляє в Twitter Національне управління США з аеронавтики і дослідження космічного простору.

За інформацією NASA, стикування до модуля Harmony американського сегмента МКС сталася о 5:08 за часом Східного узбережжя США.

Вантажний корабель доставив на станцію 3,3 тони різного вантажу: продовольства, обладнання та матеріалів для проведення наукових експериментів.

Крім того, в негерметичному відсіку корабель привіз на станцію дві сонячні панелі IROSA, які після їх установки на станції дозволять генерувати більше електроенергії.

[ + – ] Стикування Dragon з МКС

Раніше повідомлялося, що агентство NASA відправить на Міжнародну космічну станцію сотню мальків кальмарів і п'ять тисяч мікроскопічних тварин. Вчені хочуть зрозуміти, як саме вони перенесуть космічний політ.

Також ми писали, що уламок космічного сміття пошкодив МКС — роботизовану руку Canadarm2.

Фокус повідомляв, що перший комерційний політ на станцію МКС може відбутися менш ніж через рік.