Байкал расколет Евразию на две части, - исследование

Горы вокруг озера продолжают расти в среднем на 5–6 мм в год — это очень большие скорости. Примерно на 3–4 мм в год углубляются днища впадин

Через 20 млн лет самый большой земной континент, Евразия, снова расколется на две части, а на месте озера Байкал появится новый океан,

Об этом сообщает "Наука в Сибири".

Байкальская рифтовая зона — это активная геодинамическая структура, в которой сейчас происходит масса землетрясений. Современный Байкальский рифт зародился в кайнозойскую эру, несколько десятков миллионов лет назад, и вступил в активную фазу своего развития всего 5–7 млн лет назад.

Рифт — это раскол, трещина в земной коре. Развитие внутриконтинентального рифта сопровождается активным вулканизмом.

Древний рифтогенез происходил на месте Байкала и в более отдаленные геологические эпохи — в мезозое и палеозое. В регионе распространена система позднемезозойских впадин, имеющих рифтовую природу, но они отличаются от впадин современного рифта. В них хранятся осадочные толщи, которые могут рассказать, какие события происходили во впадинах и в какое время.

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Отложения накапливаются слоями, имеющими разное происхождение. Их возраст помогают определить палеонтологические методы.

Если проследить восстановленную исследователями историю Байкала, получится следующая картина: до того как появился Байкальский рифт, в мезозое (примерно 70—100 млн лет назад) на его месте также существовала система рифтовых впадин. Когда начала закладываться Байкальская рифтовая зона, она не стала идти так, как эти впадины, а пошла по диагонали, представляя собой свою собственную, независимую систему.

В Байкальском рифте стали очень резко расти горы и одновременно проваливаться впадины. Раскол самой глубокой из них, по разным оценкам, составляет от 7 до 10 км. Байкал — центральная и самая древняя область этого раскола, с нее все и началось.

Активно этим процессам образования альпийского рельефа способствовали крупные оледенения Северного полушария, первое из которых происходило примерно 700 000 лет назад, а последнее — 110 000 — 112 000 лет назад.

Горы вокруг Байкала продолжают расти в среднем на 5–6 мм в год — это очень большие скорости. Примерно на 3–4 мм в год углубляются днища впадин.

В течение последние 50 000 лет впадины активно прогибались, а ледники — привносили осадочные отложения. Если темпы роста и углублений сохранятся, континент вновь расколется на две части, считают ученые.