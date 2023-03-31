Замахнулся на всю Евразию: Путин подписал концепцию внешней политики России

В МИД РФ заявили, что Москва планирует превратить Евразию в общеконтинентальное пространство "мира", а Запад должен принять "многополярные реалии".

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31 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую Концепцию внешней политики России. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ в Telegram.

"Флагманский проект России в XXI веке – превращение Евразии в единое общеконтинентальное пространство мира, стабильности, взаимного доверия, развития и процветания", — говорится в сообщении МИД РФ.

Также в тексте Концепции говорится, что РФ является самобытной страной-цивилизацией, одним из суверенных центров мирового развития, который якобы играет уникальную роль в поддержании "глобального баланса сил".

При этом, как сообщается, РФ не считает себя врагом Запада, однако собирается противодействовать "мировой гегемонии США". Запад же должен принять "многополярные реалии".

Кроме того, в документе говорится, что РФ якобы стремится к обеспечению безопасности "всех государств на основе принципа взаимности". Еще Россия собирается противодействовать русофобии за рубежом и защищать русский язык и культуру.

"Особо важное значение для России имеет всеобъемлющее углубление связей и координации с дружественными суверенными глобальными центрами силы – Китаем и Индией", — отметили в ведомстве.

Также в МИД РФ заявили, что Москва хочет укреплять дружеские отношения с исламской цивилизацией и углублять свои связи с Африкой и Латинской Америкой.

Напомним, что сын президента Уганды 31 марта сказал, что хочет отправить войска в Москву. По словам генерала Мухузи Кайнеругабы, Российская Федерация является давним и историческим другом Уганды, а потому ее столицу нужно будет защитить от "империалистов".

Издание The Mirror 31 марта сообщило, что Путин выступает публично после приема сильных стимуляторов. По словам бывшего профессора МГИМО Валерия Соловья, во время публичных выступлений глава страны-агрессора выступает "под спидами". А некоторые обороты и стиль мышления всплывают из его подростковых времен.