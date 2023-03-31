У МЗС РФ заявили, що Москва планує перетворити Євразію на загальноконтинентальний простір "миру", а Захід має прийняти "багатополярні реалії".

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31 березня президент РФ Володимир Путін підписав указ, який затверджує нову Концепцію зовнішньої політики України Росії. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ РФ у Telegram.

"Флагманський проєкт Росії у XXI столітті — перетворення Євразії в єдиний загальноконтинентальний простір миру, стабільності, взаємної довіри, розвитку та процвітання", — йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Також у тексті Концепції йдеться, що РФ є самобутньою країною-цивілізацією, одним із суверенних центрів світового розвитку, який нібито відіграє унікальну роль у підтримці "глобального балансу сил".

При цьому, як повідомляється, РФ не вважає себе ворогом Заходу, проте має намір протидіяти "світовій гегемонії США". Захід повинен прийняти "багатополярні реалії".

Крім того, у документі йдеться, що РФ нібито прагне забезпечення безпеки "усіх держав на основі принципу взаємності". Ще Росія збирається протидіяти русофобії за кордоном та захищати російську мову та культуру.

"Особливо важливе значення для Росії має всеосяжне поглиблення зв'язків та координації з дружніми суверенними глобальними центрами сили – Китаєм та Індією", — зазначили у відомстві.

Також у МЗС РФ заявили, що Москва хоче зміцнювати дружні відносини з ісламською цивілізацією та поглиблювати свої зв'язки з Африкою та Латинською Америкою.

Нагадаємо, що син президента Уганди 31 березня сказав, що хоче відправити війська до Москви. За словами генерала Мухузі Кайнеругаби, Російська Федерація є давнім та історичним другом Уганди, а тому її столицю потрібно буде захистити від "імперіалістів".

Видання The Mirror 31 березня повідомило, що Путін виступає публічно після прийому сильних стимуляторів. За словами колишнього професора МДІМВ Валерія Солов'я, під час публічних виступів глава країни-агресора виступає "під спідами". А деякі звороти та стиль мислення спливають з його підліткових часів.