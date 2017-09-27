Twitter увеличивает длину сообщений в два раза

Сервис микроблогов Twitter удвоил максимальную длину сообщения - до 280 символов. Об этом было объявлено 26 сентября, передает Медуза.
Пока обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей.
Изменения коснутся "языков, подверженных переполнению" - то есть, всех языков, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.
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Исследования Twitter показали, что 9% всех написанных на английском сообщений упираются в 140 символов. На втором месте по распространенности находятся сообщения длиной 34 символа. В японском языке самая популярная длина сообщения составляет только 15 символов.