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Главная » Стиль жизни » Технологии » Twitter увеличивает длину сообщений в два раза
Twitter увеличивает длину сообщений в два раза
Фото из открытых источников

Twitter увеличивает длину сообщений в два раза

До 280 символов

27.09.17 24
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Сервис микроблогов Twitter удвоил максимальную длину сообщения - до 280 символов. Об этом было объявлено 26 сентября, передает Медуза.

Пока обновление доступно в тестовом режиме небольшой группе пользователей.

Изменения коснутся "языков, подверженных переполнению" - то есть, всех языков, где не используется иероглифическое письмо. Для японского, китайского и корейского сохранится лимит 140 символов.

Исследования Twitter показали, что 9% всех написанных на английском сообщений упираются в 140 символов. На втором месте по распространенности находятся сообщения длиной 34 символа. В японском языке самая популярная длина сообщения составляет только 15 символов.

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