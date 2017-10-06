Ученые обнаружили новые неандертальские гены в ДНК современного человека

Международная группа ученых, исследовав кости неандертальцев из пещеры Виндия в Хорватии, обнаружила новые "неандертальские заимствования" в нашей собственной ДНК. Их отчет опубликован в журнал Science, передает Naked Science.

Геном неандертальцев был впервые реконструирован в 2010 году по ДНК, извлеченной из нескольких останков, найденных в той же пещере Виндия. Частично прочитаны геномы неандертальцев из стоянок на территории современной Германии, Испании и России (на Алтае, около 120 тыс. лет назад). Эти данные указали на присутствие небольшой (около 2,1 %) доли неандертальских генов у большинства современных людей, за исключением некоторых народов, никогда не покидавших Африки.

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Однако прогресс в области методов работы с "древней" и плохо сохранившейся ДНК развивается так стремительно, что теперь ученым удалось извлечь и секвенировать ее из останков Vindija 33.19, прежде недоступных. Фактически они получили второй (после алтайского) почти полный "одиночный" геном неандертальца. И если гены самки с Алтая указали на родственную связь ее родителей друг с другом, то в этом случае никакого близкородственного скрещивания не обнаружилось. Зато последовательность ДНК указала на новые гены, которые могли достаться нам именно от неандертальцев, доведя их общее число уже до 2,6 %.

В числе генов, которые теперь могут считаться неандертальскими, ученые называют гены, участвующие в контроле уровня холестерина в крови, определяющие аппетит и характер накопления жировых отложений, связанные с развитием артрита и даже шизофрении. Если добавить к этому "неандертальские" гены, определяющие цвет нашей кожи и волос, характер сна и склонность к развитию наркотической аддикции, то можно сказать, что мы во многом неандертальцы.