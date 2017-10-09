В Дубае показали, что такое "свет в конце туннеля"

Генеральный директорат по вопросам резидентства и международным делам Дубая представил "умные" туннели, с помощью которых процедура прохождения паспортного контроля в аэропортах эмирата сократится до 15 секунд, сообщает gulfnews.com.

Инновация, представленная на выставке Gitex Technology Week, - еще один шаг Дубая в сторону установления первых в мире полностью виртуальных таможенных границ.

"Умные туннели – это будущее паспортного контроля", - отметили в директорате.

"Первая в мире биометрическая система позволяет пассажирам просто пройти по туннелю, ничего не делая. Даже не нужно показывать паспорт. В туннеле работает система распознавания лиц, которая выполняет процедуру прохождения контроля всего за 15 секунд", - рассказали в ведомстве.

Пока не сообщается, когда такая инновация заработает в аэропортах.

Напомним, в полиции Арабских Эмиратов на службу заступил Robocop.