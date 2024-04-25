Коровье молоко обошло растительное в популярности: диетологи рассказали, чем оно лучше

На полках магазинов можно найти большое разнообразие различных видов растительного молока, но, несмотря на это, люди продолжают отдавать предпочтение коровьему. Диетологи заявили, что дело вовсе не во вкусе и на это есть более практичные, весомые причины.

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В ходе недавнего опроса, проведенного Yahoo News и YouGov, были изучены привычки 1746 взрослых американцев, пьющих молоко. Результаты показали, что 52% взрослых все еще иногда пьют молоко, но 31% редко или никогда им не балуются. Традиционное коровье молоко предпочитают 32%. В отличие от этого, молоко на растительной основе отстает: только 9% выбирают такие альтернативы, как миндальное или овсяное молоко. Диетологи выразили свое мнение насчет данных тенденций и мысли по поводу того, чем все это может закончиться, пишет Yahoo News.

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Диетологи не особенно шокированы тем, что коровье молоко по-прежнему популярно. Патриция Колеса, диетолог из компании Dietitian Dish LLC, отметила, что, несмотря на всплеск популярности растительных продуктов, коровье молоко остается более дешевым и доступным вариантом. Однако предпочтение коровьего молока может быть связано с его питательной ценностью. В нем содержится 13 важнейших питательных веществ, включая белок, кальций и витамин D, имеющих решающее значение для здоровья костей и снижения риска хронических заболеваний.

Как объяснила диетолог Хайди Макинду, сорта коровьего молока различаются в первую очередь содержанием жира и калорий. Так, цельное молоко богаче обезжиренных аналогов. Однако, несмотря на рекомендации Американской ассоциации сердца ограничить потребление насыщенных жиров, некоторые исследования показали, что цельное молоко может снизить риск высокого кровяного давления и диабета более эффективно, чем молоко с низким содержанием жира. Между тем, растительные молочные продукты, которые часто обогащаются, чтобы соответствовать питательным свойствам коровьего молока, не содержат белка, если только это не соевое молоко, которое наиболее близко напоминает питательный профиль коровьего.

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Серьезный просчет ученых: овсяное молоко оказалось не таким полезным, как считалось ранее

Тем не менее, не все люди придерживаются принципа отказа от молока. У 13% тех, кто воздерживается от употребления молока, разные причины — от вкусовых пристрастий до непереносимости лактозы. Интересно, что в то время как значительная часть населения планеты испытывает проблемы с перевариванием молочных продуктов, процент людей, сообщивших о таких проблемах, оказался на удивление низким. Что касается необходимости молока, то оно не является обязательным, если употреблять другие источники кальция и витамина D, но оно может сыграть полезную роль для тех, кто нуждается в повышенном потреблении калорий, считают эксперты.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

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