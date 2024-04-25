Коров'яче молоко обійшло рослинне в популярності: дієтологи розповіли, чим воно краще

На полицях магазинів можна знайти велике розмаїття різних видів рослинного молока, але, незважаючи на це, люди продовжують віддавати перевагу коров'ячому. Дієтологи заявили, що річ зовсім не в смаку і на це є більш практичні, вагомі причини.

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Під час нещодавнього опитування, проведеного Yahoo News і YouGov, було вивчено звички 1746 дорослих американців, які п'ють молоко. Результати показали, що 52% дорослих все ще іноді п'ють молоко, але 31% рідко або ніколи ним не балуються. Традиційному коров'ячому молоку віддають перевагу 32%. На відміну від цього, молоко на рослинній основі пасе задніх: лише 9% обирають такі альтернативи, як мигдальне або вівсяне молоко. Дієтологи висловили свою думку щодо цих тенденцій і думки стосовно того, чим усе це може закінчитися, пише Yahoo News.

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Дієтологи не особливо шоковані тим, що коров'яче молоко, як і раніше, популярне. Патриція Колеса, дієтологиня з компанії Dietitian Dish LLC, зазначила, що, незважаючи на сплеск популярності рослинних продуктів, коров'яче молоко залишається дешевшим і доступнішим варіантом. Однак перевага коров'ячого молока може бути пов'язана з його поживною цінністю. У ньому міститься 13 найважливіших поживних речовин, включно з білком, кальцієм і вітаміном D, що мають вирішальне значення для здоров'я кісток і зниження ризику хронічних захворювань.

Як пояснила дієтологиня Гайді Макінду, сорти коров'ячого молока різняться насамперед вмістом жиру і калорій. Так, незбиране молоко багатше за знежирені аналоги. Однак, незважаючи на рекомендації Американської асоціації серця обмежити споживання насичених жирів, деякі дослідження засвідчили, що незбиране молоко може знизити ризик високого кров'яного тиску та діабету більш ефективно, ніж молоко з низьким вмістом жиру. Тим часом рослинні молочні продукти, які часто збагачуються, щоб відповідати поживним властивостям коров'ячого молока, не містять білка, якщо тільки це не соєве молоко, яке найближче нагадує поживний профіль коров'ячого.

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Серйозний прорахунок учених: вівсяне молоко виявилося не таким корисним, як вважалося раніше

Проте не всі люди дотримуються принципу відмови від молока. У 13% тих, хто утримується від вживання молока, різні причини — від смакових уподобань до непереносимості лактози. Цікаво, що в той час як значна частина населення планети має проблеми з перетравленням молочних продуктів, відсоток людей, які повідомили про такі проблеми, виявився напрочуд низьким. Що стосується необхідності молока, то воно не є обов'язковим, якщо вживати інші джерела кальцію і вітаміну D, але воно може зіграти корисну роль для тих, хто потребує підвищеного споживання калорій, вважають експерти.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.