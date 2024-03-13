Серйозний прорахунок учених: вівсяне молоко виявилося не таким корисним, як вважалося раніше

Дослідження вчених переглянули користь вівсяного молока для нашого організму, виявивши, що в деяких випадках воно приносить нам значно більше шкоди, аж до підвищення ризику розвитку хвороби Альцгеймера.

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Дискусії навколо вівсяного молока нерідко закінчуються розпаленими суперечками, кидаючи тінь на його колись прославлений статус серед немолочних альтернатив цьому напою. Причиною тому стали результати досліджень, згідно з якими вівсяне молоко належить до категорії надперероблених продуктів, що потенційно сприяють розвитку проблем зі здоров'ям, як-от швидке підвищення рівня цукру в крові та різноманітні хронічні захворювання, через деякі інгредієнти, що містяться в ньому, як от олія каноли, пише Yahoo!

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Деякі дослідження зовсім показують, що олія каноли може негативно впливати на здоров'я мозку, особливо в контексті хвороби Альцгеймера. У світлі цих наукових викриттів у людей відродився інтерес до традиційного коров'ячого молока, особливо до повножирних сортів, які стають кращим варіантом для багатьох. Супермаркети і торгові марки помітили значне зростання продажів незбираного молока. Повернення до коров'ячого молока є частиною ширшої тенденції переоцінки користі для здоров'я більш традиційних продуктів харчування, багатих на такі необхідні поживні речовини, як білок, кальцій, вітамін B12, йод і магній.

Поділ думок з приводу альтернативного і традиційного молока відображає ширшу тенденцію в дієтології та суспільстві загалом, коли продукти, які раніше піддавалися демонізації, тепер стають кращими з погляду їхньої користі для здоров'я. Ці безперервні суперечки підкреслюють складність вибору раціону харчування і важливість того, щоб переваги в їжі ґрунтувалися не на тенденціях, а на повній і достовірній інформації про харчування.

Консультація з медичним працівником або фахівцем з харчування, перш ніж вносити зміни у свій раціон, наприклад, обирати правильний тип молока, вкрай важлива з кількох причин. Різні люди мають унікальні особливості здоров'я, алергії, дієтичні обмеження та потреби в харчуванні, які можуть суттєво вплинути на те, який тип продукту їм найкраще підходить. Наприклад, людям із непереносимістю лактози краще уникати коров'ячого молока, тоді як іншим через нестачу поживних речовин у раціоні корисні збагачені рослинні молочні продукти. Фахівці можуть дати індивідуальну пораду, що ґрунтується на останніх дослідженнях і рекомендаціях, наприклад, тих, що були відзначені в дослідженнях, присвячених споживанню молока та його впливу на здоров'я.

Раніше Фокус писав про новий препарат від хвороби Альцгеймера, який показав небувалий результат. Ліки демонстрували вражаючу здатність уповільнювати прогресування захворювання, але не обійшлося і без дуже серйозних побічних ефектів.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.