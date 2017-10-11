Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Telegram теперь доступен и на украинском языке

Telegram теперь доступен и на украинском языке

Telegram теперь доступен и на украинском языке
Иллюстрация из открытых источников

В новой версии появилась функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением

11.10.17 32
000

Павел Дуров в свой день рождения обновил Telegram до версии 4.4.

Как сообщает 112 Украина, месенджер теперь доступен на русском, украинском, французском, малайском и индонезийском языках. В новой версии появилась функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением.

С помощью Live Location пользователи смогут делиться своей геопозицией в чатах и группах — это будет полезно для тех, кто хочет встретиться большой компанией или погулять на массовом мероприятии, сообщает официальный блог Telegram.

Также добавлен новый плеер. Администраторы супергрупп могут отключить для новых участников доступ к более ранним сообщениям. Сообщения от администраторов в группах теперь легко узнать по пометке "админ".

Напомним, Telegram готов уйти из России и Ирана.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Telegram готов уйти из России и ИранаОснователю мессенджера Telegram предъявили обвинения в ИранеЧат-бот Укрпочты заработал в Telegram

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Исход. Год 27-й. Сергей Жадан об измене, жизни, смерти и пути 5883
  2. Смерть — это ничто. Смерть — это скучно, — Генри Марш 5992
  3. Ничего общего. 5 отличий референдумов в Крыму и Каталонии 4212
  4. Братство Святого Аваля. Кто займёт место Валерии Гонтаревой 3321
  5. Кому это выгодно. Евгений Головаха о вероятности Майдана-3 2826
  6. Войны памяти. От Украины до Австралии 1473
  7. Простая арифметика. Как научить детей учиться 4013
  8. Украина – не Дания. Чему украинцы могут научиться у датчан 2535
  9. От кролика уши. Кем был основатель журнала Playboy Хью Хефнер 2633
  10. Самый нетипичный ирландец. Дом, который построил Колм Тойбин 1922
  1. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 4606 / 5151
  2. В НБУ объяснили причины ускорения роста цен 3526 / 4051
  3. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 3508 / 10679
  4. Третий не лишний. Что показали переговоры Волкера и Суркова в Белграде 2829 / 3259
  5. В Кабмине сказали, какого числа стартует выплата пересчитанных пенсий 2518 / 2831
  6. Сало в сентябре рекордно подорожало 2351 / 2587
  7. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 2231 / 60194
  8. 68-летняя Ивана Трамп назвала себя первой леди США 1820 / 1988
  9. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 1638 / 1823
  10. МИД Украины ответил на заявление Венгрии о пересмотре ассоциации с ЕС из-за языка 1520 / 1734
  1. Простая арифметика. Как научить детей учиться 24 / 4013
  2. Лёгкие на подъём. Зачем доктор из Бостона каждый год приезжает во Львов 21 / 1823
  3. Донбасс отрабатывает свою карму, — блогер Олег Пономарь 15 / 100446
  4. Привет из Чернобыля. Почему шведские экологи бьют тревогу 13 / 10679
  5. Умеренный климат Украины превращается в смесь пустыни и тропиков 10 / 5151
  6. Эта возня сильно жрёт энергию, — Виталий Малахов, худрук Театра на Подоле 8 / 2299
  7. Цирк под куполом. Почему апатия страшнее зрады 6 / 902
  8. Победить, проиграв. Зачем кому-то ехать в Россию 6 / 1335
  9. Йося и его дети. История одесского гинеколога 5 / 81939
  10. В Украине перепишут правила регистрации местожительства 5 / 60194
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.