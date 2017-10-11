Telegram теперь доступен и на украинском языке

Павел Дуров в свой день рождения обновил Telegram до версии 4.4.
Как сообщает 112 Украина, месенджер теперь доступен на русском, украинском, французском, малайском и индонезийском языках. В новой версии появилась функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением.
С помощью Live Location пользователи смогут делиться своей геопозицией в чатах и группах — это будет полезно для тех, кто хочет встретиться большой компанией или погулять на массовом мероприятии, сообщает официальный блог Telegram.
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Также добавлен новый плеер. Администраторы супергрупп могут отключить для новых участников доступ к более ранним сообщениям. Сообщения от администраторов в группах теперь легко узнать по пометке "админ".
Напомним, Telegram готов уйти из России и Ирана.