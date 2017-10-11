Telegram теперь доступен и на украинском языке

В новой версии появилась функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением

Павел Дуров в свой день рождения обновил Telegram до версии 4.4.

Как сообщает 112 Украина, месенджер теперь доступен на русском, украинском, французском, малайском и индонезийском языках. В новой версии появилась функция Live Location, с помощью которой можно делиться своим местоположением.

С помощью Live Location пользователи смогут делиться своей геопозицией в чатах и группах — это будет полезно для тех, кто хочет встретиться большой компанией или погулять на массовом мероприятии, сообщает официальный блог Telegram.

Также добавлен новый плеер. Администраторы супергрупп могут отключить для новых участников доступ к более ранним сообщениям. Сообщения от администраторов в группах теперь легко узнать по пометке "админ".

Напомним, Telegram готов уйти из России и Ирана.