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Главная » Стиль жизни » Технологии » В iPhone больше не будет сканера отпечатков пальцев, - эксперт

В iPhone больше не будет сканера отпечатков пальцев, - эксперт

В iPhone больше не будет сканера отпечатков пальцев, - эксперт
Фото: TUT.by

Apple полностью перейдет на использование технологии распознавания лиц Face ID для аутентификации пользователей

14.10.17 65
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Компания Apple планирует избавиться от сканера отпечатков пальцев Touch ID во всех моделях смартфонов iPhone, которые выйдут в 2018 году.

Об этом, как сообщают мировые СМИ со ссылкой на MacRumors заявил аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо в своей записке для инвесторов.

По его данным, Apple полностью перейдет на использование технологии распознавания лиц Face ID для аутентификации пользователей. При этом камера True Depth станет одним из ключевых преимуществ iPhone перед смартфонами на Android. 

Куо считает, что Face ID станет значительным стимулом для покупки iPhone в 2018 году, при этом отказ от сканера отпечатков пальцев позволит Apple полностью перейти на новый дизайн смартфонов. Согласно прогнозу аналитика, все новые iPhone получат дисплей практически на всю лицевую панель, как в iPhone X. При этом модели с дизайном iPhone 8/8 Plus больше выпускаться не будут.

Переход Apple на технологию Face ID так же может означать, что компания останавливает разработку сканера отпечатков пальцев, расположенного под дисплеем. Напомним, что во время презентации iPhone X озвучивалась информация о большей надёжности технологии распознавания лиц, при которой шанс того, что другой человек может разблокировать смартфон пользователя сводится к одному на миллион, в то время как у Touch ID это один на 50 тыс.

Напомним, Windows больше не может конкурировать с Google и Apple.

 

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