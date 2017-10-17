Google отключил свое "пешее" приложение

Пользователи заявили, что чрезмерное внимание к сжигаемым калориям — один из симптомов анорексии

Компания Google была вынуждена отключить новую функцию в картографическом сервисе Google Maps после разразившегося в Сети скандала.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на TechCrunch.

Около недели назад в приложении Google Maps для iOS-устройств появился счетчик, который показывал, сколько калорий получится сжечь, если выбрать тот или иной пеший маршрут. Все энергозатраты автоматически конвертировались в "мини-кексы", из расчета что в одном десерте содержится около 110 килокалорий.

По задумке разработчиков, нововведение должно было мотивировать пользователей чаще перемещаться пешком, однако обитатели Сети не оценили благородный порыв программистов. Некоторые пользователи заявили, что подобный подход является оскорбительным, другие отметили, что чрезмерное внимание к сжигаемым калориям — один из симптомов анорексии.

Напомним, Google Maps открыл доступ к другим планетам.