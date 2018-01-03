Украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Гром-2" прошел испытания двигателя ракет.
Об этом сообщает Украинский милитаристский портал.
Этот комплекс может поражать цели на расстоянии в 300 км, что соответствует параметрам Режима контроля за ракетными технологиями.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинская армия приняла на вооружение "Летающий глаз"
Сообщается, что специалисты украинского "КБ" Южное приступили к стадии окончательной доводки оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром".
Напомним, в Украине завершили испытания нового сверхзащищенного БТР.