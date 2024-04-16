"Умное" оружие Анкары: в Турции испытали крылатую ракету Kemankes 2 Mini Smart (видео)

Ракету разогнали с помощью легкового автомобиля, предварительно установив соответствующие устройства для крепления, после чего Kemankes 2 взлетела в воздух.

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В Турции проведены испытательные стрельбы крылатой ракеты Kemankes 2 Mini Smart, разработанной компанией Baykar. Особенностью данной ракеты заключается в том, что боеприпас имеет дальность поражения более 200 км. Видео тестового запуска опубликовал в соцсетях военный портал SavunmaSanayiST.

"Начался процесс испытаний интеллектуальной крылатой ракеты Kemankes 2 Mini, которые будут проводиться в Центре летной подготовки и испытаний Baykar в Кешане, провинции Эдирне", — пишут обозреватели, отметив, что испытания высокотехнологичных беспилотных систем компании Baykar успешно продолжаются.

Примечательно, что в качестве платформы для тестового запуска разработчики применили внедорожник, на котором были установлены специальные крепления для установки ракеты. После разгона до необходимой скорости, Kemankes 2 взлетела в воздух.

Что известно о ракете

Сообщается, что крылатая мини-ракета, которая может находиться в воздухе около 1 часа, сможет продемонстрировать эффективность против самых рискованных целей в тылу врага, быстро перемещаясь благодаря реактивному двигателю.

Дальность полета Kemankes 2 составляет более 200 километров, а высокая точность, как утверждается, позволит уничтожать цели даже в сложных погодных условиях, распознавая их благодаря оптической системе наведения, поддерживаемой искусственным интеллектом.

Кроме того благодаря своей технологии защиты боеприпас устойчив к различным электронным помехам, что повышает общую эффективность применения этого вооружения.

Ранее мы подробно писали о первом варианте ракеты Kemankes, которая будет использоваться на беспилотниках Bayraktar TB3, Akinci и Bayraktar TB2. Основная задача боеприпаса заключается в нанесении ударов по вражеским целям стратегической важности в глубоком тылу противника.