Разработчики Baykar представили крылатую ракету Kemankes с дальностью более 200 км (фото)

Новый боеприпас подойдет как для Bayraktar TB2, так и для более новых TB3 и Anka. Искусственный интеллект поможет ракете найти и уничтожить цель.

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Турецкая оборонная компания Baykar представила крылатую ракету для БПЛА Kemankes. Об этом сообщает турецкое издание savunmaSanayiST.

Крылатая ракета Kemankes будет использоваться на беспилотниках Bayraktar TB3, Akinci и Bayraktar TB2, находящихся на вооружении в Украине. Основная задача боеприпаса — поражение враждебных целей стратегической важности в глубоком тылу противника.

Для этого Kemankes получила оптическую систему наведения с поддержкой технологии искусственного интеллекта. Он должен обеспечить обнаружение, идентификацию и наведение цели на финальном отрезке полета. Система наведения имеет 2-х осевую стабилизацию, 36-кратный зум и лазерный дальномер.

Основные характеристики крылатой ракеты Kemankes:

длина – 1,73 метра;

высота — 0,4 метра;

размах крыльев – 1,25 метра;

вес — 30 кг;

масса боевой части — 6 кг;

крейсерская скорость — 360 км/ч

максимальная скорость — 720 км/ч.

Кроме этого "рабочий потолок" боеприпаса составляет 5,5 км. Топлива в реактивном двигателе хватит на 60 минут полета. При этом особенностью ракеты Kemankes является ее автономность. Дальность связи составляет 50 км, а дальше боеприпас летит к цели в автономном режиме благодаря автопилоту.

Место оператора Kemankes

Также во время презентации Kemankes показали пульт управления оператора комплекса и интерфейс системы управления.

Напомним, 13 апреля в Baykar впервые заявили о готовности представить ракету Kemankes для беспилотников.

1 апреля БПЛА Bayraktar Akinci впервые поразила цель на расстоянии 140 км во время испытаний над Черным морем.