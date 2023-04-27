Розробники Baykar представили крилату ракету Kemankes з дальністю понад 200 км (фото)

Новий боєприпас підійде як до Bayraktar TB2, так і для новіших TB3 та Anka. Штучний інтелект допоможе ракеті знайти та знищити ціль.

Related video

Турецька оборонна компанія Baykar представила крилату ракету для БПЛА Kemankes. Про це повідомляє турецьке видання savunmaSanayiST.

Крилата ракета Kemankes буде використовуватись на безпілотниках Bayraktar TB3, Akinci та Bayraktar TB2, які є на озброєнні в Україні. Основне завдання боєприпасу — ураження ворожих цілей стратегічної важливості у глибокому тилу противника.

Для цього Kemankes отримала оптичну систему наведення з підтримкою технології штучного інтелекту. Він має забезпечити виявлення, ідентифікацію та наведення на ціль на фінальному відрізку польоту. Система наведення має 2-х осьову стабілізацію, 36-кратний зум та лазерний далекомір.

Основні характеристики крилатої ракети Kemankes:

довжина — 1,73 метра;

висота — 0,4 метра;

розмах крил — 1,25 метра;

вага — 30 кг;

маса бойової частини — 6 кг;

крейсерська швидкість — 360 км/год

максимальна швидкість — 720 км/год

Окрім цього "робоча стеля" боєприпасу становить 5,5 км. Палива в реактивному двигуні вистачить на 60 хвилин. При цьому особливістю ракети Kemankes є її автономність. Дальність звʼязку 50 км, а далі боєприпас летить до цілі в автономному режимі завдяки автопілоту.

Місце оператора Kemankes

Також під час презентації Kemankes продемонстрували пульт керування оператора комплексу та інтерфейс системи управління.

Нагадаємо, 13 квітня в Baykar вперше заявили про готовність представити ракету Kemankes для безпілотників.

1 квітня БПЛА Bayraktar Akinci вперше уразив ціль на відстані 140 км під час випробувань над Чорним морем.