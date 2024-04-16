"Розумна" зброя Анкари: у Туреччині випробували крилату ракету Kemankes 2 Mini Smart (відео)

Ракету розігнали за допомогою легкового автомобіля, попередньо встановивши відповідні пристрої для кріплення, після чого Kemankes 2 злетіла в повітря.

Related video

У Туреччині проведено випробувальні стрільби крилатої ракети Kemankes 2 Mini Smart, розробленої компанією Baykar. Особливість цієї ракети полягає в тому, що боєприпас має дальність ураження понад 200 км. Відео тестового запуску опублікував у соцмережах військовий портал SavunmaSanayiST.

"Розпочався процес випробувань інтелектуальної крилатої ракети Kemankes 2 Mini, які проводитимуться в Центрі льотної підготовки та випробувань Baykar у Кешані, провінції Едірне", — пишуть оглядачі, зазначивши, що випробування високотехнологічних безпілотних систем компанії Baykar успішно тривають.

Примітно, що як платформу для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості Kemankes 2 злетіла в повітря.

Що відомо про ракету

Повідомляється, що крилата мініракета, яка може перебувати в повітрі близько 1 години, зможе продемонструвати ефективність проти найризикованіших цілей у тилу ворога, швидко переміщаючись завдяки реактивному двигуну.

Дальність польоту Kemankes 2 становить понад 200 кілометрів, а висока точність, як стверджується, дасть змогу знищувати цілі навіть у складних погодних умовах, розпізнаючи їх завдяки оптичній системі наведення, підтримуваній штучним інтелектом.

Завдяки своїй технології захисту боєприпас стійкий до різних електронних перешкод, що підвищує загальну ефективність застосування цього озброєння.

Раніше ми докладно писали про перший варіант ракети Kemankes, яка використовуватиметься на безпілотниках Bayraktar TB3, Akinci та Bayraktar TB2. Основне завдання боєприпасу полягає в завдаванні ударів по ворожих цілях стратегічної важливості в глибокому тилу противника.