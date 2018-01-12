Ученым из университета Дьюка (США) удалось впервые создать в лаборатории мышечную ткань с помощью стволовых клеток из клеток кожи человека. Об этом пишет Популярная механика со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Выращенная из стволовых клеток мышечная ткань реагирует на внешние раздражители, химические и электрические, так же, как и обычная. Более того, ученым удалось пересадить ее мышам, и эта попытка, по их словам, закончилась "определенным успехом". По мнению исследователей, технология, которую они разработали, позволит усовершенствовать методы лечения редких мышечных заболеваний.

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Подобные эксперименты проводились и ранее. Так, в 2015 году ученым также удалось создать мышечную ткань, но в тот раз они брали в качестве исходного материала сами мышечные клетки. То есть фактически делали мышцы из мышц. Нынешняя же технология позволяет использовать для выращивания мышечной ткани практически любую другую.

"Этот метод позволяет нам взять небольшой образец тканей, например клетки кожи или крови, привести их в плюрипотентное состояние, а затем выращивать из них неограниченное количество работающей мышечной ткани для экспериментов", — пояснили ученые.

Таким образом, новая технология позволяет не задействовать поврежденные ткани, если пациент уже страдает от какой-либо мышечной болезни. Кроме того, ученые надеются, что в будущем удастся создавать здоровые мышечные ткани для людей с генетическими болезнями.