Все статьиВсе новостиВсе мнения
Общество
Мнения
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео Американские ученые вырастили мышечную ткань из стволовых клеток

Видео Американские ученые вырастили мышечную ткань из стволовых клеток

<span class="label red">Видео</span> Американские ученые вырастили мышечную ткань из стволовых клеток
Иллюстрация: GreenWord.ru

Новая технология позволяет использовать для выращивания мышечной ткани практически любую другую

12.01.18 31
000

Ученым из университета Дьюка (США) удалось впервые создать в лаборатории мышечную ткань с помощью стволовых клеток из клеток кожи человека. Об этом пишет Популярная механика со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Выращенная из стволовых клеток мышечная ткань реагирует на внешние раздражители, химические и электрические, так же, как и обычная. Более того, ученым удалось пересадить ее мышам, и эта попытка, по их словам, закончилась "определенным успехом". По мнению исследователей, технология, которую они разработали, позволит усовершенствовать методы лечения редких мышечных заболеваний.

Подобные эксперименты проводились и ранее. Так, в 2015 году ученым также удалось создать мышечную ткань, но в тот раз они брали в качестве исходного материала сами мышечные клетки. То есть фактически делали мышцы из мышц. Нынешняя же технология позволяет использовать для выращивания мышечной ткани практически любую другую.

"Этот метод позволяет нам взять небольшой образец тканей, например клетки кожи или крови, привести их в плюрипотентное состояние, а затем выращивать из них неограниченное количество работающей мышечной ткани для экспериментов", — пояснили ученые.

Таким образом, новая технология позволяет не задействовать поврежденные ткани, если пациент уже страдает от какой-либо мышечной болезни. Кроме того, ученые надеются, что в будущем удастся создавать здоровые мышечные ткани для людей с генетическими болезнями.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Ученые бьются над идеей создания идеальной снежинкиВ США отменили мораторий на создание смертоносных вирусов"Гул Земли" из глубин океана озадачил ученых

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Турлян премьера. Сергей Полунин о смерти классического балета 3703
  2. Когда часы двенадцать бьют. Что такое время и куда оно уходит 3813
  3. Без паузы. Как 2018-й сразу поломал прогнозы 6135
  4. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 4465
  5. Дух Рождества. Как датская фокусница объединяет людей 1770
  6. Никто и не обещал, что не будет страшно, — философ Анатолий Ахутин 2223
  7. Сашка Machine. Как киевский мальчишка стал профессиональным гонщиком 2603
  8. Коротко и ясно. Как искусственный язык учит фокусироваться на главном 1807
  9. Прогнозы Sinoptik’а. Какие музыкальные направления вскоре станут актуальными в мире 1627
  10. Донбасс, Гомер, Коновалец, Брежнев. Итоги литературного года 1210
  1. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 10020 / 11559
  2. Спустя два года Путин заявил о готовности вернуть Украине похищенную в Крыму военную технику 5822 / 6983
  3. Рики Мартин женился на своем парне 2901 / 3779
  4. Российский голодный солдат сжег БТР 2876 / 3590
  5. В Запорожской области родился богатырь 2227 / 2614
  6. Правительство утвердило бюджет Пенсионного фонда 1819 / 2076
  7. Власти Туниса бросили армию на борьбу с протестующими 1813 / 2128
  8. Белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за георгиевскую ленту 1783 / 2199
  9. Включите мозг. Дети - не социальный маркер успешной жизни и даже не ее смысл 1713 / 1885
  10. Vodafone в "ДНР" не работает, - СМИ 1462 / 1677
  1. Включите мозг. Дети - не социальный маркер успешной жизни и даже не ее смысл 28 / 1885
  2. Чёрный пояс. 10 фактов о новом председателе правления ПриватБанка 22 / 11559
  3. Спустя два года Путин заявил о готовности вернуть Украине похищенную в Крыму военную технику 13 / 6983
  4. Посміхайтесь і дякуйте. Як українцям стати більш цивілізованими 10 / 1260
  5. Российский голодный солдат сжег БТР 9 / 3590
  6. Резервный фонд России с февраля прекращает свое существование – деньги закончились 6 / 1515
  7. Ненужная правда. Битва с информационными маньяками проиграна 6 / 4465
  8. Рики Мартин женился на своем парне 6 / 3779
  9. Нацгвардия приступила к охране Запорожской Сечи 6 / 279
  10. Белорусских туристов в Буковеле оштрафовали за георгиевскую ленту 5 / 2199
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.