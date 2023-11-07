Инъекции останутся в прошлом. Ученые создали альтернативный способ борьбы с диабетом

Новый способ борьбы с распространенной болезнью использует наш собственный организм, заменяя инъекции инсулина на альтернативный способ его производства.

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Хотя идея о том, чтобы превращать клетки внутри нас в крошечные фабрики инсулина не нова, ученые постоянно пытаются совершенствовать методику и технологии, связанные с ней. Так, исследователи из Университета Альберты разработали методику создания вырабатывающих инсулин клеток поджелудочной железы из собственных стволовых клеток пациента, что может привести к лечению диабета без необходимости инъекций, пишет ScienceDaily.

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Процесс, получивший название "направленная дифференцировка", заключается в перепрограммировании стволовых клеток из крови пациента и направлении их на превращение в клетки поджелудочной железы, способные вырабатывать инсулин. В недавнем исследовании, проведенном группой специалистов, для усиления этой трансформации был использован противоопухолевый препарат AT7867. В результате лечения удалось достичь 90% успеха в создании целевых клеток, что значительно лучше, чем 60%, которые были получены при использовании предыдущих методов.

Эти новые клетки менее склонны к образованию кист и продемонстрировали способность эффективно регулировать уровень глюкозы, вдвое сократив время достижения контроля ее уровня у мышей без необходимости введения инсулина. Исследовательская группа намерена усовершенствовать метод, чтобы обеспечить правильную конверсию всех клеток.

Джеймс Шапиро, руководитель новаторского исследования, подчеркивает необходимость создания возобновляемого источника клеток, который не будет отторгаться иммунной системой. Этот новый подход может привести к созданию методов лечения диабета, позволяющих отказаться от пожизненного приема антирецидивных препаратов, необходимых нынешним реципиентам трансплантатов, которые получают клетки из донорских органов, поставки которых ограничены.

По словам Шапиро, несмотря на то что до начала испытаний на людях необходимо провести дополнительные исследования безопасности и эффективности, данное исследование является многообещающим сдвигом в лечении диабета, позволяющим представить будущее, в котором больше не будет необходимости в инъекциях инсулина, насосах и датчиках.

Ранее Фокус писал о виде мяса, который, по словам ученых, повышает риск развития диабета. Кроме выявления самого виновника развития диабета, ученые также обнаружили и предложили альтернативы, способные наоборот — снизить шанс возникновения опасного заболевания.

Также Фокус писал о том, какие болезни способствуют будущему развитию диабета. Проведя масштабное исследование, ученые выяснили, что некоторые болезни и сопутствующие им воспалительные процессы могут значительно повысить риск развития диабета.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.