Ін'єкції залишаться в минулому. Учені створили альтернативний спосіб боротьби з діабетом

Новий спосіб боротьби з поширеною хворобою використовує наш власний організм, замінюючи ін'єкції інсуліну на альтернативний спосіб його виробництва.

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Хоча ідея про те, щоб перетворювати клітини всередині нас на крихітні фабрики інсуліну, не нова, вчені постійно намагаються вдосконалювати методику і технології, пов'язані з нею. Так, дослідники з Університету Альберти розробили методику створення клітин підшлункової залози, що виробляють інсулін, з власних стовбурових клітин пацієнта, що може призвести до лікування діабету без необхідності ін'єкцій, пише ScienceDaily.

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Процес, що дістав назву "спрямоване диференціювання", полягає в перепрограмуванні стовбурових клітин із крові пацієнта та спрямуванні їх на перетворення на клітини підшлункової залози, здатні виробляти інсулін. У нещодавньому дослідженні, проведеному групою фахівців, для посилення цієї трансформації було використано протипухлинний препарат AT7867. У результаті лікування вдалося досягти 90% успіху в створенні цільових клітин, що значно краще, ніж 60%, які були отримані при використанні попередніх методів.

Ці нові клітини менш схильні до утворення кіст і продемонстрували здатність ефективно регулювати рівень глюкози, удвічі скоротивши час досягнення контролю її рівня у мишей без необхідності введення інсуліну. Дослідницька група має намір удосконалити метод, щоб забезпечити правильну конверсію всіх клітин.

Джеймс Шапіро, керівник новаторського дослідження, наголошує на необхідності створення поновлюваного джерела клітин, яке не буде відторгатися імунною системою. Цей новий підхід може призвести до створення методів лікування діабету, що дають змогу відмовитися від довічного приймання антирецидивних препаратів, необхідних нинішнім реципієнтам трансплантатів, які отримують клітини з донорських органів, поставки яких обмежені.

За словами Шапіро, незважаючи на те, що до початку випробувань на людях необхідно провести додаткові дослідження безпеки та ефективності, дане дослідження є багатообіцяючим зрушенням у лікуванні діабету, яке дає змогу уявити майбутнє, в якому більше не буде необхідності в ін'єкціях інсуліну, насосах і датчиках.

Раніше Фокус писав про вид м'яса, який, за словами вчених, підвищує ризик розвитку діабету. Крім виявлення самого винуватця розвитку діабету, вчені також виявили і запропонували альтернативи, здатні навпаки — знизити шанс виникнення небезпечного захворювання.

Також Фокус писав про те, які хвороби сприяють майбутньому розвитку діабету. Провівши масштабне дослідження, вчені з'ясували, що деякі хвороби і супутні їм запальні процеси можуть значно підвищити ризик розвитку діабету.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.