Буренков из Роскосмоса болезненно отреагировал на успехи Илона Маска

Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков считает, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является хорошим рекламным ходом.

Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции Эхо Москвы, сообщает ТАСС.

"Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом... заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции... Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а конкретным совершенно автомобилем", - сказал он.

"Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно", - добавил Буренков.

Напомним, Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона.