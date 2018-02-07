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Главная » Стиль жизни » Технологии » Буренков из Роскосмоса болезненно отреагировал на успехи Илона Маска
Как Маск воплощает мечты человечества

Буренков из Роскосмоса болезненно отреагировал на успехи Илона Маска

Буренков из Роскосмоса болезненно отреагировал на успехи Илона Маска
Игорь Буренков / Фото: Николай Галкин/ТАСС

Запуск Falcon Heavy с родстером на борту он назвал "рекламным трюком"

07.02.18 1119
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Официальный представитель госкорпорации "Роскосмос" Игорь Буренков считает, что запуск ракеты Falcon Heavy с автомобилем Tesla является хорошим рекламным ходом.

Об этом он заявил в среду в интервью радиостанции Эхо Москвы, сообщает ТАСС

"Дело в том, что есть компании частные, которые занимаются очень хорошо бизнесом... заинтересованы в привлечении дополнительных инвестиций в свой бизнес. Для этого они устраивают разные промоакции... Этот запуск, он же сопровождался не пустой какой-то болванкой или какой-то там нагрузкой, которую не жалко было бы потерять в случае неудачи, а конкретным совершенно автомобилем", - сказал он.

"Нужно каким-то образом поправлять дела. Дела-то плохи у Tesla, это все знают. Это очень хороший трюк, это замечательно", - добавил Буренков.

Напомним, Илон Маск пообещал электропикап Tesla и "диско-режим" салона.

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