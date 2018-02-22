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Главная » Стиль жизни » Технологии » Видео SpaceX вывела на орбиту первые спутники для всемирной раздачи Интернета

Видео SpaceX вывела на орбиту первые спутники для всемирной раздачи Интернета

<span class="label red">Видео</span> SpaceX вывела на орбиту первые спутники для всемирной раздачи Интернета
Фото: twitter.com/spacex

В планах - создать систему из почти 12 тыс. спутников массой в несколько сотен килограммов

22.02.18 719
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В четверг, 22 февраля, в 16:17 по киевскому времени аэрокосмическая компания SpaceX запустила с базы Ванденберг ВВС США в Калифорнии свои первые интернет-спутники Microsat-2a и Microsat-2b. На них будут испытываться технологии создания мировой сети спутникового Интернета. Об этом пишет N+1.

Также ракета-носитель Falcon 9 вывела на орбиту испанский спутник дистанционного зондирования Земли PAZ.

Еще в 2015 году SpaceX объявила, что собирается развернуть орбитальную группировку спутников, которые обеспечат почти всю поверхность Земли недорогим широкополосным доступом в Интернет.

Система будет состоять из почти 12 тыс. спутников массой в несколько сотен килограммов, разделенных на две группы. Одна из них будет располагаться на высоте от 1110 до 1325 км, а вторая гораздо ниже, на высоте от 335 до 346 км. Спутники смогут обмениваться информацией как с терминалами на Земле, так и между собой.

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