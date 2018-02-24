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Главная » Стиль жизни » Технологии » Поймай меня, если сможешь. Как тараканы могут повлиять на роботостроение
Поймай меня, если сможешь. Как тараканы могут повлиять на роботостроение
Фото: digitaltrends.com

Поймай меня, если сможешь. Как тараканы могут повлиять на роботостроение

Новые исследования доказали, что тараканы могут развивать поразительную для своих размеров скорость и влезать на вертикальные поверхности благодаря строению тела. The New York Times рассказывает об открытии и о том, как оно может повлиять на роботостроение

24.02.18 66
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Любой, кто пытался убить таракана, знает, что нужно приложить усилия, чтобы поймать его, пишет The New York Times. Это насекомое обладает изворотливостью, которой позавидует Спайдермен. Опыты над тараканами выявили, что они являются самыми быстрыми насекомыми в мире, способными развивать скорость до 5,5 км/ч или 50 единиц длины тела в секунду.

Дело вовсе не в молниеносных рефлексах или длинных ногах. Исследование показало, что американские тараканы могут очень быстро влезать на стены и другие вертикальные поверхности из-за строения их экзоскелета. Учёные отмечают, что жёсткие тела насекомых помогают им перемещаться без потери времени на раздумья по поводу маршрута. "Главная причина их скорости — тело, а не мозг или сенсоры", — говорит доктор Каушник Джаярам, биолог Гарвардского университета и руководитель исследования.

Учёные предполагают, что открытие этой способности тараканов способно изменить дизайн роботов, которые будут способны бегать, прыгать и летать.

Результаты исследования инженеры могут использовать в роботостроении, изготавливая более мелких, мягких и лёгких роботов с простыми, прочными, "умными" телами, которые позволят им безопасно преодолевать препятствия

Доктору Джаяраму стало интересно: если таракан сталкивается с препятствием, это его просчёт или же результат стратегии, позволяющей быстро принимать решения? Иными словами: ему проще попробовать преодолеть преграду и убедиться, что этим путём идти не нужно, чем попытаться визуально оценить маршрут?

Исследователи записали на видеокамеру 18 тараканов, которые бегали по гладкой пластиковой дорожке, упирающуюся в пригодную для лазанья шершавую стену. Замедленное воспроизведение показало, что в 80% случаев тараканы врезаются головой в препятствие, лишь в 20% случаев они поднимают голову вверх перед тем, как взобраться на стенку. Наблюдения также продемонстрировали, что переход с дорожки на стену занимает у насекомых 75 миллисекунд. Учёные считают, что не разбивать голову о стену тараканам позволяет их прочный экзоскелет.

Чтобы на 100% убедиться в том, что тараканы во время путешествий полагаются не на ум, а на тело, исследователи изготовили робот, подобный таракану, проведя с ним аналогичный эксперимент. Удивительно, но робот вёл себя так же.

Доктор Джаярам считает, что результаты исследования инженеры могут использовать в роботостроении, изготавливая более мелких, мягких и лёгких роботов. "Маленькие роботы могут быть построены с простыми, прочными, "умными" телами, которые позволят им безопасно преодолевать препятствия. Для их эффективной работы не нужно будет использовать дорогие системы обнаружения и контроля", — говорит Джаярам. При этом инженерам не придётся выдумывать ничего нового — достаточно просто понаблюдать за тараканами.

По материалам: The New York Times
Перевод Даниила Непочатова

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