В 2018 году Apple выпустит три новых модели iPhone, - СМИ

Американская компания Apple в 2018 году планирует выпустить три новых модели iPhone. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники, передает Интерфакс-Украина.

Так, в планах компании выпустить самый крупный из когда-либо производившихся компанией смартфонов, новое устройство того же размера, что и iPhone X, а также менее дорогую модель с некоторыми из ключевых функций флагманского смартфона.

Таким образом, Apple рассчитывает привлечь растущее число пользователей, заинтересованных в фаблетах, а также клиентов, желающих приобрести более доступную версию iPhone X.

Продажи iPhone X, появившегося на рынке в прошлом году, оказались не столь успешными, как ожидалось. Apple продала 77,3 млн iPhone X в четвертом квартале 2017 года, что ниже консенсус-прогноза экспертов на уровне 80,2 млн устройств.

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Некоторых из потенциальных покупателей отпугнула цена устройства в $1000, и в этом году Apple намерена представить модель iPhone "для всех".

Самая крупная из когда-либо производившихся компанией модель iPhone будет иметь экран размером почти 6,5 дюйма - это сделает ее одной из крупнейших на рынке. Как и iPhone X, эта модель будет использовать технологию распознавания лица Face ID для разблокировки устройства и осуществления платежей.

Apple уже проводит тесты с поставщиками и, как ожидается, представит новые устройства осенью текущего года.

При этом источники отмечают, что планы компании все еще могут измениться.