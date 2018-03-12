Флиппи, переворачивающий бургеры робот, был уволен из ресторана CaliBurger в Пасадене после первого же рабочего дня.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Daily Mail.

Робот привлек такой интерес, что закусочная была вынуждена вывести Флиппи из эксплуатации, поскольку он оказался недостаточно быстрым, чтобы справиться с толпами желающих отведать его еду. Робот был выключен, а его люди-помощники сейчас проходят интенсивный курс о том, как эффективно трудиться вместе с машиной.

"В основном, дело в организации времени, нужно более четкое планирование", — объяснил Энтони Ломелино, главный инженер Cali Group.

Отметим, управляемый искусственным интеллектом робот Флиппи оснащен роботизированной рукой с 6-тью осями, которую он использует, чтобы перевернуть котлеты. Робот может делать 2000 гамбургеров в день, но вот над организацией процесса, как выяснилось, надо еще поработать. Сеть CaliBurger хотела оснастить такими железными поварами 50 ресторанов, но теперь эти планы поставлены на паузу.

Напомним, робот София решила создать семью.